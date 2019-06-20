"Мне на проезд не хватало". В Северодвинске схвачен юный разбойник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 14-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Следствием установлено, что 23 мая 2019 года днем у дома по проспекту Морской в городе Северодвинске обвиняемый напал на 11-летнего мальчика и, угрожая перочинным ножом, забрал себе деньги в сумме 32 рубля, которые обнаружил в личных вещах потерпевшего.
Сразу после произошедшего школьник рассказал о случившемся с ним родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что ему нужны были деньги на проезд, поэтому он решил их забрать у младшего.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.