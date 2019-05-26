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Житель Пинежского района гонял сторожа и полицейского

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 20 июля 2019 года вечером в селе Карпогоры сотрудники  ОМВД России по Пинежскому району прибыли по вызову сторожа гаражного кооператива,  которому подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом. Недалеко от гаражей сотрудники полиции обнаружили подозреваемого, который спал на земле. На законные требования представителей власти мужчина отказался встать и проследовать для правового разбирательства, и пнул по коленному суставу полицейского, причинив тому физическую боль. Противоправные действия подозреваемого пресекли и доставили его в отдел полиции.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что на трезвую голову никогда бы не совершил подобных поступков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям подозреваемого и в части угроз примнения насилия с демонстрацией ножа.

06 август 11:04 | : Происшествия

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