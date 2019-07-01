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Дерзкий какой! Истязатель из Северодвинска намотал себе срок за оскорбление прокурора

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

По версии следствия,  21 мая 2019 года в зале судебных заседаний Северодвинского городского суда мужчина, являясь подсудимым по уголовному делу по обвинению в угрозах убийством, истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, высказал в адрес государственного обвинителя  оскорбительные выражения, унизив тем самым его честь и достоинство, чем выразил явное неуважение к суду.

В настоящее время по уголовному делу о неуважении к суду проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Подследственный за преступления против личности осужден к реальному лишению свободы.

31 июль 09:21 | : Происшествия

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