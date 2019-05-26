В России продолжают прессовать сторонников архангельского террориста. Теперь «Малыша»

Причем для того, чтобы сесть, не обязательно хранить тротил у себя дома под кроватью. Достаточно одной неосторожной фразы в соцсетях…
Как сообщают сегодня федеральные СМИ, Самарский гарнизонный суд приговорил к году колонии молодого пользователя интернетом Александра Довыденко, восхищавшемся в своем твите «подвигом» архангельского студента политехнического техникума, взорвавшего прошлой осенью проходную в здание архангельского ФСБ.
Из экспертизы — В информационном материале, размещенном 31.10.2018 в 02 часа 11 минут на интернет-странице пользователя социальной сети «Твиттер» под никнеймом «Малыш на драйве», содержатся лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в г. Архангельске.
Полный текст поста «Малыша на драйве» не публикуется в воспитательных целях.
За одобрение теракта, совершенного анархистом Михаилом Жлобицким, успели ответить уже несколько человек. Кто допросами и обысками, кто штрафом… а вот и реальный срок.