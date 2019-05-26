Трагедия в Каргопольском районе: супруги-пенсионеры утонули из-за перевернувшейся лодки

Вчера вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Свидь в 10 км от деревни Давыдово при очевидных обстоятельствах во время катания местных жителей произошло затопление моторной лодки. Двое мужчин и ребенок, на котором был спасательный жилет, смогли выплыть и выбраться на берег. Пенсионер - владелец лодки и его 59-летняя супруга утонули, их тела сегодня утром извлечены из воды. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. По предварительным данным, все пассажиры лодки, кроме ребенка, находились без спасательных жилетов. В момент, когда лодка по течению спускалась вниз по реке, погибшая пенсионерка пересела на борт судна, в результате чего произошло затопление кормы и опрокидывание лодки.
Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних без присмотра взрослых.