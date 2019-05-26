Даешь, молодежь... В Архангельск девчонки убили девчонку

30 июня 2019 года у железнодорожных путей по улице Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Благодаря совместной работе следователей и следователей- криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности.
По подозрению в совершении преступления задержаны двое 16-летних знакомых потерпевшей.
По версии следствия, 29 июня 2019 года днем между девушками произошел конфликт, в процессе которого одна из подозреваемых нанесла потерпевшей не менее двух ударов стеклянной бутылкой по голове и осколками стекла по лицу, после чего душила пострадавшую. Вторая подозреваемая участвовала в совершении преступления, удерживая жертву и передавая подруге предметы для нанесения ударов и причинения смерти.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.
В отношении несовершеннолетних подозреваемых судом на основании ходатайства следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.