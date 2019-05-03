Аэропорт "Архангельск": Нас пугали, но не взрывали

20 июня на электронную почту Аэропорта Архангельск поступило анонимное сообщение о заложенном в здании аэровокзала взрывном устройстве.
Об этом оперативно были оповещены правоохранительные органы. Проведена эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта. Она прошла оперативно.
Здание аэровокзала на время проверки информации, содержащейся в письме, было блокировано сотрудниками правоохранительных органов. В результате тщательного осмотра помещений аэропортового комплекса взрывное устройство не обнаружено.
Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников служб сопровождения пассажиров, задержек рейсов в связи с инцидентом не было.