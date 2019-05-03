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Аэропорт "Архангельск": Нас пугали, но не взрывали

20 июня на электронную почту Аэропорта Архангельск поступило анонимное сообщение о заложенном в здании аэровокзала взрывном устройстве.

Об этом оперативно были оповещены правоохранительные органы. Проведена эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта. Она прошла оперативно.

Здание аэровокзала на время проверки информации, содержащейся в письме, было блокировано сотрудниками правоохранительных органов. В результате тщательного осмотра помещений аэропортового комплекса взрывное устройство не обнаружено.

Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников служб сопровождения пассажиров, задержек рейсов в связи с инцидентом не было.

 

21 июнь 15:55 | : Происшествия

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