Второй процесс по смертельному ДТП в Северодвинске. Память погибшей Ольги Анашкиной взывает к ответу

После длительного перерыва начался второй судебный процесс по смертельному ДТП 25 июля 2017 г. (о первом процессе мы писали здесь).
Несмотря на очевидность совершенного преступления, наличия множественных видео, следственные органы два года расследуют уголовное дело. На взгляд наблюдателей, очень поверхностно. Позицию водителя Ауди Злобина о том, что он не видел ДТП и последствий, воспринимают на слово, никак не опровергают её, до сих пор не истребованы статистика телефонных соединений в день ДТП водителя Злобина, не установлены лица, которым он сразу после ДТП мог сообщить о случившимся, не установлены данные лица и не допрошены. Так же не установлено, совершал ли манёвры водитель Хундай Сергеев, двигаясь по перекрестку с огромной скоростью, и были ли его действия умышленными в отношении погибшей Анашкиной Ольги.
Автомобиль Хундай после ДТП (можно сказать орудие преступления) должным образом специалистами не осмотрен как на месте ДТП, так и в ходе следствия, что исключает проведение экспертизы технического состояния автомобиля, а также установления положения колёс в момент остановки, чтобы установить траекторию движения Хундай.
Все подробности на приложенном видео.