Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котлас: Студент техникума рэкетировал одногруппников на предмет пожрать

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего бывшего учащегося техникума,  подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, в период с января по февраль 2019 года в одном из общежитий техникума, расположенного в городе Котласе,  обвиняемый, угрожая применением насилия, забирал продукты питания у ровесника, которые тому присылали родственники. 

После того, как потерпевший рассказал о противоправных действиях сотрудникам общежития, те обратились с заявлением в органы полиции. Подозреваемого отчислили из учебного учреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению.

Подозреваемый свою вину в совершении грабежей не  признал и сообщил следователю, что потерпевший добровольно ему отдал свои запасы.

11 июнь 09:03 | : Происшествия

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (94)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20