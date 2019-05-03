Котлас: Студент техникума рэкетировал одногруппников на предмет пожрать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего бывшего учащегося техникума, подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, в период с января по февраль 2019 года в одном из общежитий техникума, расположенного в городе Котласе, обвиняемый, угрожая применением насилия, забирал продукты питания у ровесника, которые тому присылали родственники.
После того, как потерпевший рассказал о противоправных действиях сотрудникам общежития, те обратились с заявлением в органы полиции. Подозреваемого отчислили из учебного учреждения.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению.
Подозреваемый свою вину в совершении грабежей не признал и сообщил следователю, что потерпевший добровольно ему отдал свои запасы.