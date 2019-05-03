Приговор: Купаться на территории Архангельска строго запрещено!

Об этом сообщает администрация областной столицы, ссылаясь на рекомендации Городского центра гражданской защиты.
Впрочем, в публикации не сказано о выводах эпидемиологов Роспотребнадзора, в чью функцию и входит закрытие пляжей.
Гражданская защита обращает внимание над другие факторы. Так, температура воды в Северной Двине составляет на данный момент всего 12 градусов, а это делает нахождение в воде недопустимым и опасным, а соблюдение правил безопасного поведения на водных объектах позволит в полной мере насладиться летним отдыхом и сохранить свою жизнь и здоровье.
Кроме того, спасатели предупреждают о таких опасностях, как неизвестное дно, малая глубина при прыжках в воду с берега и деревьев, омуты, сильно течение и, конечно, спиртное.
Естественно, что во время отдыха у воды нужно внимательно следить за маленькими детьми.
Смогут ли архангелогородцы (и их иногородние гости) окунуться, когда вода потеплеет, пока остается неизвестным.
(на фото: вот где плескайтесь)