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Приговор: Купаться на территории Архангельска строго запрещено!

Об этом сообщает администрация областной столицы, ссылаясь на рекомендации Городского центра гражданской защиты.

Впрочем, в публикации не сказано о выводах эпидемиологов Роспотребнадзора, в чью функцию и входит закрытие пляжей.

Гражданская защита обращает внимание над другие факторы. Так, температура воды в Северной Двине составляет на данный момент всего 12 градусов, а это делает нахождение в воде недопустимым и опасным, а соблюдение правил безопасного поведения на водных объектах позволит в полной мере насладиться летним отдыхом и сохранить свою жизнь и здоровье.

Кроме того, спасатели предупреждают о таких опасностях, как неизвестное дно, малая глубина при прыжках в воду с берега и деревьев, омуты, сильно течение и, конечно, спиртное.

Естественно, что во время отдыха у воды нужно внимательно следить за маленькими детьми.

Смогут ли архангелогородцы (и их иногородние гости) окунуться, когда вода потеплеет, пока остается неизвестным.

(на фото: вот где плескайтесь)

06 июнь 12:24 | : Происшествия

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