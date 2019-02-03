Архангельск ищет Данилу Кушнира

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Кушнира Данилы Владимировича 2001 года рождения, студента первого курса одного из Архангельских техникумов, который 7 марта 2019 года ушел из общежития, расположенного в городе Архангельске на улице Партизанская и не вернулся. До сегодняшнего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, средней длины, заплетены в «дреды». Был одет в вязаную шапку серого цвета, темную болоньевую куртку, темно-синие джинсы и темные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кушнира Данилы Владимировича просьба обратиться в полицию по телефонам: 63-24-30 и 22-15-08.