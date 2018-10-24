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Дело физрука со скакалкой. Количество поротых северодвинский школьников растет

А вы говорите – непоротое поколение

Прокуратура Архангельской области установила, что от своеобразных методов воспитания учительницы физкультуры, ославившей школьное образование Северодвинска, пострадало не менее девяти детей.

Причем психологи считают, подобное публичное наказание в присутствии представителей противоположного пола может аукнуться в будущем, в том числе, и в интимной сфере.

Напомним, в конце ноября в интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как учительница физкультуры во время занятий в школе наносит детям удары скакалкой. Позже она была уволена с занимаемой должности, а также из северодвинского детдома, где выполняла функции преподавателя воспитателя.

Наказанию подвергались как мальчики, так и девочки подросткового возраста.

Против бывшего педагога заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

Примечательно, что некоторые родители встали на ее защиту… мол, у них самих рука на поднимается

27 декабрь 11:24 | : Происшествия / Скандалы

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