Дело физрука со скакалкой. Количество поротых северодвинский школьников растет

А вы говорите – непоротое поколение…
Прокуратура Архангельской области установила, что от своеобразных методов воспитания учительницы физкультуры, ославившей школьное образование Северодвинска, пострадало не менее девяти детей.
Причем психологи считают, подобное публичное наказание в присутствии представителей противоположного пола может аукнуться в будущем, в том числе, и в интимной сфере.
Напомним, в конце ноября в интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как учительница физкультуры во время занятий в школе наносит детям удары скакалкой. Позже она была уволена с занимаемой должности, а также из северодвинского детдома, где выполняла функции преподавателя воспитателя.
Наказанию подвергались как мальчики, так и девочки подросткового возраста.
Против бывшего педагога заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.
Примечательно, что некоторые родители встали на ее защиту… мол, у них самих рука на поднимается…