Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Любителя халявного металла погиб на заброшенном заводе

6 октября 2018 года вечером при проведении реанимационных мероприятий в больнице скончался 57-летний мужчина, которого госпитализировали из заброшенного здания производственной базы, расположенного по улице Дежневцев в городе Архангельске. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший на территории указанной базы арендовал часть помещений. 6 октября 2018 года днем он упал со стремянки высотой около 5 метров, когда  при помощи специального оборудования срезал металлоконструкции.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.        

 

08 октябрь 10:24 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (62)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20