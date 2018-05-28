Архангельск: Любителя халявного металла погиб на заброшенном заводе

6 октября 2018 года вечером при проведении реанимационных мероприятий в больнице скончался 57-летний мужчина, которого госпитализировали из заброшенного здания производственной базы, расположенного по улице Дежневцев в городе Архангельске. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, погибший на территории указанной базы арендовал часть помещений. 6 октября 2018 года днем он упал со стремянки высотой около 5 метров, когда при помощи специального оборудования срезал металлоконструкции.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.