Новости от ФСБ: Белорусы снабжают Архангельскую область не только креветками, но и наркотой

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области пресечён контрабандный канал ввоза на территорию региона сильнодействующих веществ, запрещённых к свободной реализации на территории Российской Федерации.

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области возбуждено и принято к производству уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ» в отношении 33‑летнего уроженца Санкт-Петербурга, который, находясь на территории Архангельской области, с целью немедицинского использования умышленно заказал в Республике Беларусь посредством сети «Интернет» препараты, включенные в список сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной реализации на территории России.

В настоящее время в отношении указанного лица проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.