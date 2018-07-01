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Новости от ФСБ: Белорусы снабжают Архангельскую область не только креветками, но и наркотой

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области пресечён контрабандный канал ввоза на территорию региона сильнодействующих веществ, запрещённых к свободной реализации на территории Российской Федерации.

 

 Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области возбуждено и принято к производству уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ» в отношении 33‑летнего уроженца Санкт-Петербурга, который, находясь  на территории Архангельской области, с целью немедицинского использования умышленно заказал в Республике Беларусь посредством сети «Интернет» препараты, включенные в список сильнодействующих веществ,  запрещенных к свободной реализации на территории России.

В настоящее время в отношении указанного лица проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

28 август 11:31 | : Происшествия

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