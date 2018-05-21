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Анатолий Кожин предостерегает: Соловки могут сожрать... лоси

Бывший заместитель архангельского губернатора, бывший депутат АрхГорДумы, но, как выясняется, действующий управляющий туристическим комплексом «Соловки» и заядлый охотник Анатолий Кожин напророчил Соловкам печальное будущее.

По мнению этого натуралиста, на архипелаге в последние годы популяция лосей достигла критической массы, они просто обжирают соловецкую флору.

А жрать их самих там некому – самый крупный хищник на островах лисица.

Вот его подсчеты: сегодня на соловецкой земле насчитывается до 250 лосей примерно в десяти стадах. К лету следующего года их может быть уже 400, и они продолжат размножаться. Лоси активно пасутся, пока основная их часть скрывается в диких местах, но некоторые уже сейчас приближаются к посёлку Соловецкий и даже приходят на объекты туристской инфраструктуры. Еще и за людей, спаси боже, возьмутся…

— Лоси довольно быстро уничтожат собственную кормовую базу и затем может начаться массовый падёж из-за бескормицы, или распространение болезнейпредостерегает Анатолий Кожин — лоси это прямая угроза хрупкой соловецкой природе, ведь они не входят в её биологическую цепочку! Ранее я уже сообщал властям об этой проблеме, но реакции не последовало.  

Также, по мнению Анатолия Евгеньевича, сохатые потенциально угрожают… авиадвижению на Соловках – они с голодухи могут оказаться на взлетно-посадочной полосе.

А еще они очень агрессивные во время гона и могут быть опасными для туристов и просто людей.

В конце всё становится на свои места – заядлый охотник предлагает узаконить охоту на рогатую дичь.

Редакция так и не смогла получить комментарии от наблюдателей… они слова не могут произнести от хохота.

Напомним, но осенние выборы Анатолий Кожин зарегистрирован кандидатом от партии «Родина».

13 август 11:32 | : Происшествия

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