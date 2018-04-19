Архангельск: Помогите найти ребенка!

Пропал мальчик, 12 лет. Зовут Игорь.

Уехал в воскресенье 8 июля на 2 л/з гулять на велосипеде. Одет в футболку (которая на фото), шорты и олимпийку черную с желтыми полосками. Велосипед скоростной подростковый салатового цвета. На следующий день видели девочки местные, как он ехал в сторону Нового Поселка. Дальше его местонахождение неизвестно. Всё обыскали!

Может кто видел?

Возможно, мог добраться до Цигломени, там проживает дедушка. Но у дедушки так и не появлялся тоже. Возможно в городе. Где угодно может быть. Приглядитесь, пожалуйста, люди! Писать о какой-либо информации https://vk.com/id482507385.

Заявление в полицию написано, но пока результатов нет. (Фото посвежее только такие).