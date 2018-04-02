В объятиях Левиафана. Дело Юрия Дмитриева: как превратить историка в педофила

Известного правозащитника, главу карельского «Мемориала» (организации… скажем так, не обожаемой действующей властью) Юрия Дмитриева в очередной раз арестовали. На этот раз пожилому человеку предъявлено, ни больше, ни меньше, сексуальное насилие над несовершеннолетней приёмной дочерью. А это 20 лет строго режима…

Почему в очередной раз? О, это история! Дмитриева уже обвиняли в развратных действиях и в изготовлении детской порнографии из-за обнаруженных следователями фотографий его приёмной дочери 2005 года рождения, а также в незаконном хранении оружия. Сам Дмитриев заявлял о своей невиновности и выдвигал версию, что дело против него нужно для дискредитации «Мемориала». Наличие же фотографий он объяснил тем, что делал их для предъявления органам опеки (у девочки на теле не обнаружены следы насилия). Опека, кстати, это подтвердила.

Тогда правозащитника тоже арестовывали. Но в январе этого года отпустили под подписку о невыезде. А потом случился полный облом для прокурорских - 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и хранении детской порнографии, признав его виновным лишь в незаконном хранении оружия. Историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, срок наказания сократился до трех месяцев.



И вот, пожалте. Защита Дмитриева даже не сомневается, что это месть за развал предыдущего. Помните, как было прекращено дело о коррупции в САФУ? ФСБ в частных беседах тогда признавалась, что её так не окунали лицом в… известную субстанцию со времён ареста Берии. Так вот, историку Дмитриеву просто не повезло, что за его спиной не стоит никакой кудрин…

Я всегда с большой осторожностью берусь за подобные темы. Прежде всего потому, что являюсь сторонником применения смертной казни именно за преступления против детей. Ну, а за изготовление детской порнографии – химическая кастрация, никак не меньше.

И вообще, хочется подальше от всего этого держаться… если бы…

Два года назад писал два материала на эту тему. В первом бывшая жена тренера по единоборствам, узнав, что ушедший супруг таки устроил (в отличие от неё самой) личную жизнь, подговорила дочь отомстить неверному папаше. Там такие нестыковки в деле… закачаешься. Тем не менее, мужчина получил срок – мало не покажется. Что не отвратило от него новую избранницу, мать двоих детей и бывшую сотрудницу правоохранительных органов (покинула службу как раз из-за этого дела) – уже в зоне они вступили в законный брак.

Но даже не это вводит меня в сомнения. Дело в том, что этот обвиняемый в педофилии, с которым, по всем понятиям, честным бродягам западло садиться за один стол, назначен братвой барыгой отряда. То есть, через его руки проходят все дачки и пр. Люди сами разобрались, кто прав, а кто нет, смотрящий, узнав все нюансы дела, только и сказал: «Ну и су… у тебя жена, как с такой только жил?!». Что делают с действительными педофилами в этом сообществе, думаю, никому рассказывать не надо – никакое карате не поможет.

Другую историю мне рассказала ещё одна зарёванная жена. Её мужа приложили соседи, с которыми у него не сложились отношения. Причём в качестве приманки использовали собственную дочь, недалёкую умом и сомнительного поведения. Сначала шантажировали, а, поняв, что денег не дождутся, пошли в полицию с заявлением. Которое там с радостью приняли и дали ход.

Здесь ключевое слово «с радостью». Потому что это система. Из того моего материала: … в «строгом» лагере, где отбывает срок её возлюбленный, на один отряд приходится по два десятка осужденных по статье «педофилия», хотя среди них действительно извращенцев два-три, не больше, подобные вещи в мужском закрытом коллективе быстро вылезают наружу. Сидят здоровые мужики… дурью маются. Да-да, именно дурью, теперь в зонах работают только те, кто сам изъявляет желание. Остальных кормят три раза в день, выводят на прогулку, на спортгородок, в библиотеку, раз в неделю обязательно баня. А получить УДО или пересмотр незаконно слепленного дела практически невозможно, ибо «план» и «установки сверху».

Судя по всему, раскрытие дела по педофилии стало самой вожделенной палкой для прокурорских и следователей. Которая, в случае чего, перевесит и коррупцию, и даже нераскрытое убийство.

А тут такой экземпляр, как правозащитник. Из тех, кто достаёт именно правоохранителей - копается в делах заключённых, делает замечания по их содержанию. «А сами-то, а сами…» - чистый детский сад!

Ко всему прочему, «Мемориал» признан иностранным агентом… почти врагом. Это в самом начале Общество было очень выгодно тогдашней власти, так как получалось, что всё плохое и преступное осталось где-то позади, в далёком советском прошлом. Там, конечно, ещё копать и копать. Вот только понятие «политические репрессии» не только историческое, но и вполне современное, вполне подходит по статусу «Мемориалу». Конечно, всё должно быть доказуемо и, прежде всего, политическая составляющая - иначе это уже типичная уголовщина. Но как раз копание в нюансах очень кому-то не понравилось.

Мне отсюда сложно судить – достал кого-то конкретно Юрий Дмитриев или это общий удар по правозащитному движению, если уж возможность подвернулась. Скорее, и то, и то. В лагере, если до такого дойдёт, во всём разберутся. Но через что предстоит пройти интеллигентному пожилому историку с лицом стоика в СИЗО и пересылках… не дай бог!

Левиафан не умеет разжимать челюсти. Это злобное больное существо с единственной извилиной, оно умеет только уничтожать и мстить, - пишут блогеры, анализируя ситуацию, в которую попал Дмитриев. - Вцепились, псы! И это понятно — он же расследует дело их предшественников-палачей, возможно, чьих-то прямых предков, и создает совсем не героический образ этих ублюдков, как изо всех сил стараются телевидение и сериалы. Вот ведь интересно – как власть посредством масс-медиа не пытается исправить имидж своих силовиков, их, всё равно, как только не обзывают.

Вот вам и повод для мести – исследователя сталинских преступлений самого превратить в исчадие ада. Якобы историк специально взял ребёнка из детдома для сексуальных утех, а жена ему в этом потворствовала. Такое действительно бывает? В моём жизненном опыте – только в американских триллерах про монстров.

Знаете, что противно? В некоторых изданиях уже появились реплики: «Если бы за разврат судили не правозащитника, а сантехника, все бы кричали «педофила к ответу»… а тут повылазили Улицкие-Быковы-Познеры, на правдоносцев с НТВ кидаются».

Да, вот такая у нас корпоративная этика. Это единственное, что мы можем противопоставить судебной машине, перемалывающей всех подряд. Впрочем, если ко мне за помощью обратятся родственники сантехника (дворника, фермера, лесоруба, менеджера…), они её получат (после журналистской экспертизы дела).

На том стоим…

Леонид Черток