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В Коряжме выселяют

Судебные приставы принудительно выселили мужчину, который ­на протяжении года не освобождал жилплощадь для новых собственников.

Больше года назад житель Коряжмы продал свою квартиру в доме по улице Набережной новым жильцам, но жилплощадь не ­освободил, ключи не передал.

Судебные тяжбы затянулись на месяцы. В мае ­точку в этом деле поставил ­городской суд, он постановил принудительно выселить прежнего ­собственни­ка квартиры. На прошлой ­неделе к делу подключились судебные приставы. В присутствии понятых и собственников квартиры старая дверь была демонтирована и установлена новая.

Подобные инциденты для ­Коряжмы не редкость. С ­начала года это уже третий случай, когда бывшие хозяева не спешили освобождать жилплощадь. Приставы по решению суда выселяли их принудительно.

(tk-online)

06 июль 11:55 | : Происшествия

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