В Коряжме выселяют

Судебные приставы принудительно выселили мужчину, который на протяжении года не освобождал жилплощадь для новых собственников.
Больше года назад житель Коряжмы продал свою квартиру в доме по улице Набережной новым жильцам, но жилплощадь не освободил, ключи не передал.
Судебные тяжбы затянулись на месяцы. В мае точку в этом деле поставил городской суд, он постановил принудительно выселить прежнего собственника квартиры. На прошлой неделе к делу подключились судебные приставы. В присутствии понятых и собственников квартиры старая дверь была демонтирована и установлена новая.
Подобные инциденты для Коряжмы не редкость. С начала года это уже третий случай, когда бывшие хозяева не спешили освобождать жилплощадь. Приставы по решению суда выселяли их принудительно.