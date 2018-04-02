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Архангельская область: И снова маленькие жертвы лета

29 июня 2018 года днем во дворе частного дома в поселке Усть- Паденьга Вельского района в искусственном водоеме утонул 2-летний мальчик. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, в момент трагедии мать ребенка находилась в доме, отец во дворе указанного дома ремонтировал велосипед. Непродолжительного времени хватило, чтобы ребенок утонул в искусственном водоеме, глубиной около 1,30 метров, заполненном водой, который его родители использовали для полива огорода.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего мальчика.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Так, 29 июня 2018 года днем во время купания в реке Северная Двина у поселка Рочегда Виноградовского района утонул еще один ребенок. 10-летний мальчик, не умевший плавать, вместе с друзьями играл в воде на мелководье. По предварительным данным, он попал в глубокую вымоину, запаниковал, и его снесло течением. Несовершеннолетние очевидцы происшествия не смогли ему помочь. 30 июня 2018 года тело погибшего обнаружено в ходе производства розыскных мероприятий.

Гибелью девочки и 25-летнего мужчины, который успел спасти только ее друга, закончилась трагедия 24 июня 2018 года на реке Вычегда в городе Коряжма. Тела погибших обнаружены, произведено опознание.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

02 июль 10:58 | : Происшествия

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