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"Главное - его найти". К поискам северодвинца Виталия Фадеева подключилось ЖКХ

На еженедельную планёрку к заместителю главы Северодвинска по городскому хозяйству Олегу Лобачеву пришла волонтёр Ирина Степанова, которая оказывает помощь в поисках пропавшего юноши.

- Волонтёры работают, они распределены на группы, у них есть необходимое оборудование. Многие городские территории и объекты уже осмотрены. Нам нужен доступ на чердаки и в подвалы, помимо этого, мы хотим осмотреть и колодцы, - обратилась она к руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Заместитель начальника аварийно-спасательной службы Северодвинска Денис Калмыков рассказал, что 14 июня родственники Виталия обратились в аварийно-спасательную службу с просьбой осмотреть водоёмы.

- Мы приступили к этой работе, но опыт показывает, что если бы молодой человек утонул, его бы уже обнаружили, - подчеркнул он.

Отметим, что поисками пропавшего занимается полиция. Последний раз Виталия «видела» камера видеонаблюдения в начале второго ночи 29 мая у банкомата на улице Нахимова, 5, где молодой человек снял деньги.

- Самое важное - найти юношу. Работники моей подведомственной сферы окажут вам необходимое содействие. Волонтёры могут напрямую обращаться к руководителям. Я прошу представителей СМИ не оставлять эту тему без внимания, - подчеркнул Олег Лобачев.

 

15 июнь 14:04 | : Происшествия

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