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В Коряжме разгулялись вандалы

Настоящий акт вандализма совершен в Александровском парке города Коряжма.

 Неизвестные сломали скамейку и разбили все светильники, установленные на площадке "Кедр - хранитель семейных традиций".

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Если вы стали свидетелем данного факта просьба обратиться на прямую к главе города А.А. Ткачу или заместителю по городскому хозяйству А.С. Втюрину.

Напомним, что эта территория была благоустроена к Дню города в 2017 году силами администрации города и предпринимателями.

(по материалам tk-online)

16 май 12:32 | : Происшествия

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