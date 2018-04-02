В Коряжме разгулялись вандалы

Настоящий акт вандализма совершен в Александровском парке города Коряжма.

Неизвестные сломали скамейку и разбили все светильники, установленные на площадке "Кедр - хранитель семейных традиций".

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Если вы стали свидетелем данного факта просьба обратиться на прямую к главе города А.А. Ткачу или заместителю по городскому хозяйству А.С. Втюрину.

Напомним, что эта территория была благоустроена к Дню города в 2017 году силами администрации города и предпринимателями.

(по материалам tk-online)