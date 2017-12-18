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Архангельская область: Маленькие жертвы большого ледохода

Вчера во время ледохода на реке Яреньга сотрудник администрации МО «Ленский муниципальный район» обнаружил тело ранее утонувшей 9-летней девочки. По факту гибели двоих детей 22 апреля 2018 годана реке Яреньга в Ленском районе Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

При осмотре тела девочки телесных повреждений не обнаружено.

Следственное управление считает необходимым предупредить детей о недопустимости выхода на лед, особенно в период ледохода.

02 май 12:21 | : Происшествия

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