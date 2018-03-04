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За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД

В субботу в сеть Интернет попало видео с избиением подростка в Александровском парке. Толпа мальчиков 13-14 лет наблюдала за дракой и снимала ее на телефон. Пострадавший сейчас находится в больнице. По этическим соображениям мы не можем выложить эти кадры в свободный доступ на нашем сайте. Поэтому представляем читателям смонтированный коряжемскими коллегами сюжет с комментарием представителей правоохранительных органов.

P.S. Как только что сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, проверочные мероприятия по данному факту были начаты сотрудниками полиции незамедлительно. В тот же день были установлены и опрошены все участники и свидетели инцидента. По предварительным данным между двумя сверстниками возник конфликт, который закончился потасовкой, в ходе которой один из подростков получил телесные повреждения.

До данного инцидента никто из его участников на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял. Зачинщик конфликта, совершивший в отношении своего сверстника противоправные действия, будет поставлен на учет в органы внутренних дел. По завершении всех проверочных мероприятий к нему будут применены дополнительные меры профилактического воздействия вплоть до помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Архангельской области.  
 
18 апрель 12:39 | : Происшествия

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