За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД

В субботу в сеть Интернет попало видео с избиением подростка в Александровском парке. Толпа мальчиков 13-14 лет наблюдала за дракой и снимала ее на телефон. Пострадавший сейчас находится в больнице. По этическим соображениям мы не можем выложить эти кадры в свободный доступ на нашем сайте. Поэтому представляем читателям смонтированный коряжемскими коллегами сюжет с комментарием представителей правоохранительных органов.

P.S. Как только что сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, проверочные мероприятия по данному факту были начаты сотрудниками полиции незамедлительно. В тот же день были установлены и опрошены все участники и свидетели инцидента. По предварительным данным между двумя сверстниками возник конфликт, который закончился потасовкой, в ходе которой один из подростков получил телесные повреждения.