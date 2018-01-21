В Архангельске задержан юный вандал, осквернивший стены Свято-Никольского храма

10 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные нанесли оскверняющие символы на одну из стен Свято-Никольского храма, расположенного в центре Архангельска. Точные данные о месте и времени совершения противоправных действий, а также приметах злоумышленника, заявитель назвать не мог.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили важные вещественные доказательства, которые позволили установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Ломоносовского округа областного центра.

Злоумышленника задержали, у него было изъято несколько баллонов с краской, которые предположительно использовались при совершении противоправных действий.

Отделом дознания УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Расследование продолжается.