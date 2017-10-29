Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Сотрудники технического центра УФСИН тырили по мелочи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников отдела ФКУ «Центр инженерно- технического обеспечения и вооружения» УФСИН России по Архангельской области, подозреваемых в зависимости от роли в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и пособничество в присвоении).

По версии следствия, в сентябре 2016 года старший по должности сотрудник, имея умысел на хищение денежных средств учреждения, дал указание второму подозреваемому подготовить фиктивные товарные чеки на приобретение расходных материалов к компьютерной технике. Выделенные на приобретение товара денежные средства подозреваемые присвоили, причинив своими действиями ущерб ведомству на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

20 декабрь 10:32 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (158)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.