Архангельская область: Сотрудники технического центра УФСИН тырили по мелочи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников отдела ФКУ «Центр инженерно- технического обеспечения и вооружения» УФСИН России по Архангельской области, подозреваемых в зависимости от роли в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и пособничество в присвоении).

По версии следствия, в сентябре 2016 года старший по должности сотрудник, имея умысел на хищение денежных средств учреждения, дал указание второму подозреваемому подготовить фиктивные товарные чеки на приобретение расходных материалов к компьютерной технике. Выделенные на приобретение товара денежные средства подозреваемые присвоили, причинив своими действиями ущерб ведомству на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.