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А бабушке не понравилось... В Красноборском районе завелись геронтофилы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за угон 18-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

По версии следствия, 6 июля 2017 года утром на улице в одном из населенных пунктов Красноборского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 71-летней местной жительнице, схватил ее за волосы и завел к ней в дом, где применив физическую силу и подавив сопротивление, изнасиловал пенсионерку.

Сразу после случившегося потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина объяснил свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы.

07 июль 11:06 | : Происшествия

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