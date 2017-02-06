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Поселок Вычегодский - территория пьяных начальников и смелых гайцов

Глава поселка Вычегодский Николай Гомзяков попался на управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Судом установлено, что Гомзяков, являясь водителем (машина с госномерами), не выполнил законное требование полицейского о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.  В протоколе было занесено, что у Гомязкова имелись следующие признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение речи, неустойчивость позы и т. д.

Вышеназванный господин проходил в должности главы меньше года…

Последнее особо обращает на себя внимание, так как его предшественник спалился на том же.

Вот, что накопал по этому вопросу участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера»:

«В момент, когда глава поселка находился за рулем „Ниссана“, сотрудники ГИБДД остановили его и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Но Тихонов проигнорировал требование». (из протокола)

15 января 2016 год суд лишил его водительских прав на год и 9 месяцев и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей. Спустя некоторое время Тихонов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Казалось бы, данный инцидент мог стать поводом для определенных выводов, но Тихонов, судя по всему, их не сделал и продолжал гнуть свою линию. Вот еще одна цитата с портала Котлас Инфо (май 2016):

«27 апреля экс-глава Вычегодского Александр Тихонов снова попал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Будучи лишенным права управления автомобилем, он опять сел за руль. За повторное нарушение ПДД суд оштрафовал его еще на 30 тысяч рублей».

Наблюдатели полагают, что в поселке Вычегодский какой-то особенный воздух – он чиновникам так и нашептывает…

В то же время, редакция считает необходимость отметить принципиальность и свободолюбие тамошних сотрудников ГИБДД – проверить главу территории на алкоголь, а потом сдать, это, знаете ли, поступок!

 

 

 

04 май 13:10 | : Происшествия / Скандалы

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