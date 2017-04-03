От Боттичелли до параши. Тюремные университеты Леонида Маркелова

Как мы любим узнавать о закулисной жизни известных людей!
Но я сейчас не об их амурных похождениях, хотя это по определению самые рейтинговые материалы, «жёлтая пресса» ими живёт. Считается моветоном? Смотря куда уходят эти отношения. Если какого-то крупного начальника близко к полтиннику пробило на последнюю любовь, готов этому умилиться. Особенно, если этот начальник бросил пост, ушёл в отставку и удалился со своей юной избранницей куда-нибудь в глушь капусту сажать (читал о таких, но лично не знаком). И совсем другое дело, когда молодой шалаве дают министерские… или иные посты. Тут уж, прелюбодеи, получите по полной, ибо от ваших амуров один вред обществу (не имел в виду никого конкретно, просто высказал авторскую позицию по конкретной проблеме).
Но сегодня не об этом. Не о любви. О богатстве. Которое обнаруживается в кармане человека, сидящего на государственной зарплате. Да-да, та самая бриллиантовая ручка губернатора Хорошавина (Сахалин) или коллекция эксклюзивных хронометров губернатора Гайзера (Коми). Обратите внимание, что у такого же арестанта губернатора Белых (Киров), в чьём деле наблюдатели усматривают изрядную долю политической составляющей, ничего особенного не нашли, иначе бы сообщили. А ведь искали… будьте уверены. О чём это говорит? Да ни о чём.
А теперь Маркелов. Которого в Республике Марий-Эл активно не любили. Который отличался хамством, вседозволенностью и наездами на оппонентов. Которого любил, по ходу, только Кремль, ибо терпел до последнего. В смысле, убрали с поста перед самым арестом. Думаете, не спешили с этим, чтобы не волновать, чтобы не сбежал раньше, чем за ним придут с наручниками? Тогда вы наивный чукотский мальчик и совсем не представляете закулисную жизнь нашей власти. Так слушайте меня – у каждой фигуры масштаба Маркелова и пр. есть покровитель ещё более крупного масштаба. Но за каждым идёт слежка, сбор компромата, который в любой момент может стать уголовным делом. Однажды пухлость такой папки начинает превышать все мыслимые пределы - не то что в следовательский сейф не влезает, но и на полку не встаёт. Тогда «большие ребята» из ФСБ идут в Кремль и докладывают: такой-то совсем обезумел, хапает не по чину, пора «загасить». После начинаются консультации (в том числе и с покровителем) – действительно имярек оборзел или пусть ещё погуливанит. И тут уж кто переубедит ТОГО, ЧТО ВСЁ РЕШАЕТ.
В случае с Маркеловым победила сторона обвинения. И пошли в прессу откровения - Басманный суд Москвы арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл, обвиняемого в получении взятки в 235 млн рублей. Также наложен арест на земельный участок и здание в центре республиканской столицы, принадлежащие его сообщнице Наталии Кожановой.
Ну, недвижимостью нас не удивишь, некоторые чиновники и больше приобретают… по вилле на каждую любовницу. Но главной фишкой в деле Маркелова остаётся его страсть к прекрасному. Любуйтесь: Особое впечатление на оперативников произвели картины известных итальянских художников Боттичелли и Рафаэля, работы скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения, которые разыскивает Интерпол, а также прижизненное издание стихов Александра Пушкина с автографом, рукописи Николая Карамзина...
Почувствовали приступ умиления? Да, человек нечист на руку, периодически запускает её в общий бюджетный карман и берёт оттуда не щепотью, гребёт всей пятерней. Но ведь не на Майами, не на Ferrari… на живопись. Купит подлинник Боттичелли и сидит – наслаждается. Или перед сном личное факсимиле Пушкина рассматривает, и ему после этого «Сказка о царе Салтане» снится. Или листает Карамзина и думает о судьбах России.
Вот такой человек руководил Республикой Марий-Эл. Я был в Йошкар-Оле осенью 1988-го. Время было серое, мутное, под стать самому городу. Честное слово, не ожидал такой внешней безликости от такого красивого названия. Из национального колорита – только кумыс в пивных бутылках с ржавыми пробками (далеко от туалета отходить не рекомендуется). Народ спокойный, чтобы не сказать, депрессивный, особенно в сравнении с Казанью, откуда съёмочная группа и переместилась вслед за перипетиями сценария. И в капитализме Марий-Эл ничем особым не выделился - ни плохим, ни хорошим… за что им такая напасть?
Я в течение нескольких лет периодически читал отзывы о стиле правления Маркелова в дружественном «Руснорду» издании http://7x7-journal.ru/mariel/ . Мнение общества сводится к одному – оборзевший плебей во власти. И подлинники великих нужны ему были не для услады глаз, а для почёсывания собственного эго – я всё могу купить! Не знаю уж, кем он себя представлял – султаном, Борджиа, олигархом или президентом… мне неинтересен его мыслительный процесс. Подобные представители этого социального класса даже на эротические переживания не способны, только на грязное порно.
Один из самых громких скандалов с его участием, который очень аккуратно притушили в федеральной прессе - в сентябре 2015 года Маркелов публично обещал перекопать дорогу в селе, где его якобы «плохо принимали». Знаю, что об этой выходке стало известно Москве, причём на самом высоком уровне. И где же оргвыводы? Почему сразу не сняли? Ведь любому психоаналитику ясно – с беднягой происходит профессиональное выгорание, искривление личности? Вопрос без ответа.
Я удивляюсь на нашу власть. В интернете про Маркелова столько написано… хотя бы про совершенно беспардонное пользование административным ресурсом (за просто так «Лёнькой – голубой экран» не назовут). Плюс метания между партиями. Моветон для губернатора, выигрывавшего выборы под знамёнами ЛДПР, вдруг в 2007-м оказаться в «Единой России». С прицелом на то, что глав регионов стали назначать, совсем неприкрытое приспособленчество.
Лично у меня вырисовывается карикатурный портрет нонконформиста. Кремль, по ходу, такая картинка вполне устраивала.
Но бог шельму метит. Я даже не про арест. «Я 16 лет отдал государственной службе, до этого был депутатом ГосДумы, был в Совете Федерации. Неужели я заслужил такое отношение? Расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моем нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решеткой жилось легче. Мне нечем бриться, нечем ногти подрезать. Я скоро превращусь в дикаря. А еще закончилась выданная на месяц туалетная бумага. 25 метров — а больше не положено. Могу я купить ее за те 310 рублей, что остались?». Это эпистолярный вопль Леонида Маркелова из камеры СИЗО. За что ему такое? За то, что, будучи много лет депутатом и чиновником высшего эшелона, он ни разу не задумался о тех, кто парится на шконке. По делу или безвинно, в данном случае не имеет значения.
Он и сейчас о них не думает. Потому что озабочен исключительно своей «бесценной» персонкой, на чью драгоценную ж. не хватает туалетной бумаги. И если завтра с него вдруг снимут все обвинения (бывает у нас и такое… а вы не знали?), выпустят на свободу и определят к кому-нибудь советником, он даже не подумает пойти в правозащитники, бороться за 50 м туалетной бумаги в месяц.
Потому что сволочь. Этот экс-губернатор уверен, что все, кто сидит в соседних с ним камерах достойны самого сурового наказания, вплоть до пожизненного, с применением самых изощрённых методов физического воздействия. Но только не он.
«Будет сидеть, я сказал!» (Г. Жеглов)
Леонид Черток