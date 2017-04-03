Плесецкий р-н: Главбух "на доверии"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению главного бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Плесецкого района в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в 2015- 2016 годах обвиняемая, используя служебное положение, с целью хищения бюджетных денежных средств муниципального образования, оформила платёжные документы о перечислении на свой расчетный счет денежных средств на общую сумму более 50 тысяч рублей, представив их на подпись главе администрации муниципального образования, которая, доверяя главному бухгалтеру и не проверив должным образом представленные документы, подписала их. Затем обвиняемая посредством системы электронного документооборота направила их для исполнения в кредитную организацию, после чего зачисленными на ее расчетный счет похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Плесецкому району.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и возместила причиненный ущерб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.