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Плесецкий р-н: Главбух "на доверии"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению главного бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Плесецкого района в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2015- 2016 годах обвиняемая, используя служебное положение, с целью хищения бюджетных денежных средств муниципального образования, оформила платёжные документы о перечислении на свой расчетный счет денежных средств на общую сумму более 50 тысяч рублей, представив их на подпись главе администрации муниципального образования, которая, доверяя главному бухгалтеру и не проверив должным образом представленные документы, подписала их. Затем обвиняемая посредством системы электронного документооборота направила их для исполнения в кредитную организацию, после чего зачисленными на ее расчетный счет похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Плесецкому району.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 апрель 09:33 | : Происшествия

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