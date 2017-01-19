Распоясолись. В Новодвинске рецидивист побил полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего новодвинца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 15 января 2017 года под утро сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России «Приморский» прибыли в кафе, расположенное на улице Декабристов в городе Новодвинске, где подозреваемый ударил посетителя заведения. Представители власти предложили подозреваемому выйти из кафе, где громко играла музыка, для разбирательства. В ответ на законные требования нарушитель стал вести себя агрессивно и попытался ударить рукой сотрудника органа внутренних дел, но тот увернулся, затем нанес удар ногой, причинив потерпевшему физическую боль. Его противоправные действия были пресечены, после чего подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел для разбирательства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Примечательно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. А после совершения вышеуказанного преступления он нанес ножевые ранения мужчине, причинив тяжкий вред здоровью. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.