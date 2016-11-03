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Архангельск: Тайна криминальной Тойоты

27 декабря 2015 года в боксе гаражного кооператива на улице Дзержинского в городе Архангельске обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Транспортное средство «Тойота Хайлюкс», которое должно было находиться в боксе, отсутствовало. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Благодаря работе сотрудников отдела по расследованию особо важных дел регионального СК России удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности. Установлена причастность двух ранее судимых жителей Архангельской области к убийству с целью завладения автомашиной «Тойота Хайлюкс».

По версии следствия, один из соучастников преступления заплатил 150 тысяч рублей второму, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, за хищение для него автомобиля. В процессе реализации преступного умысла, собственнику транспортного средства были причинены множественные ножевые ранения, после чего подозреваемые завладели автомобилем.

В ходе допроса один из соучастников дал признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершения преступления.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемые содержатся под стражей по другому уголовному делу.

16 февраль 09:22 | : Происшествия

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