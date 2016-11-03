Полиция Архангельской области предупреждает пенсионеров - мошенники совсем рядом

На территории Архангельской области продолжают регистрироваться случаи совершения мошеннических действий в отношении пожилых людей.
В последнее время активизировались злоумышленники совершающие звонки на мобильные телефоны пенсионеров под видом работников Пенсионного фонда. В разговоре мошенники сообщают гражданам о якобы возникших проблемах при перечислении пенсий или социальных выплат. Для скорейшего их решения пенсионерам предлагают подойти к ближайшему банкомату и произвести ряд манипуляций с банковской картой. Выполнив продиктованные злоумышленником действия, граждане, сами того не осознавая, подключают услугу дистанционного управления финансовыми средствами, привязанную к стороннему номеру телефона. Спустя некоторое время с банковской карты происходит снятие денежных средств.
Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой сохранять бдительность. О любых изменениях, связанных с пенсионными начислениями, работники Пенсионного фонда сообщат вам специальным письмом или попросят подойти непосредственно в офис учреждения. По телефонам эта информация не сообщается! Операции с банковским картами также желательно производить в офисе финансового учреждения и при непосредственном общении с сотрудником банка.
Уважаемые жители региона! Предупредите своих пожилых родственников и знакомых о возможных звонках мошенников. Попросите их быть бдительными и осторожными. Обо всех случаях подобного мошенничества, просьба сообщать в органы внутренних дел.