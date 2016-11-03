В Коряжме незаконно срывали банк

С декабря 2016 года по январь 2017 года в помещении бывшего бара в городе Коряжме осуществлялось незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).
Благодаря совместной работе следователей СК России и подразделений уголовного розыска УМВД России по Архангельской области и ОВМД России по г. Коряжма пресечена деятельность указанного игорного клуба. Установлены трое лиц, причастных к незаконной игорной деятельности в арендованном помещении. В их числе жительница города Котласа, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проводится сбор доказательственн