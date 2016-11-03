В Архангельске задержана банда отморозков, грабившая пенсионеров

Сотрудниками отдела по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска Следственного Управления УМВД России по городу Архангельску расследуется уголовное дело в отношении двух жителей областного центра, подозреваемых в серии ограблений пожилых архангелогородце
В конце 2016 года в органы внутренних дел стали поступать похожие заявления от пожилых архангелогородце
Нападения происходили в разных районах города. Однако сопоставив все факты, и то, что пострадавшие давали схожие приметы нападавших, стражи порядка пришли к выводу, что все преступления - дело рук одних и тех же людей.
В ходе оперативно-разыс
В ходе обыска квартиры, которую снимали подозреваемые, полицейскими был обнаружен мобильный телефон, принадлежащий одной из потерпевших.
Как следует из материалов уголовного дела, ранее оба молодых человека были судимы – один за аналогичные криминальные деяния, другой за кражи. Из мест лишения свободы оба освободились в 2016 году. Похищенные у пожилых архангелогородце
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что молодые люди причастны к целому ряду аналогичных преступлений. Всех, кто возможно пострадал от действий задержанных, стражи порядка просят обращаться в ближайший отдел полиции.