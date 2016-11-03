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Врач из Онеги, проверяя на алкоголь, подменил пьяного на трезвого

Следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении врача, назначенного по совместительству в ГБУЗ «Онежская центральная районная больница», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, 16 декабря 2016 года вечером сотрудник колонии ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Онежскому району за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. При проведении медицинского освидетельствования в ГБУЗ «Онежская центральная районная больница» установлено, что нарушитель ПДД был нетрезв. Желая избежать привлечения к административной ответственности, он обратился к врачу медицинского учреждения УФСИН, который по совместительству осуществлял свою трудовую деятельность в ГБУЗ «Онежская центральная районная больница». В интересах сотрудника колонии подозреваемый провел повторное освидетельствование на состояние опьянения, освидельствовав при этом другое лицо, у которого признаков алкогольного опьянения выявлено не было. После чего врач внес в официальный документ заведомо ложные сведения об освидетельствовании.

Узнав о данном факте, сотрудники ОГИБДД сообщили в Онежскую межрайонную прокуратуру, которой была проведена проверка. Благодаря вмешательству надзорного ведомства в больнице изъяли запись с камер наблюдения, на которой видно, что освидетельствование проходили два разных человека. По окончании прокурорской проверки собранные материалы направлены в следственный отдел по г. Онега для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

23 январь 10:24 | : Происшествия

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