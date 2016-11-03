Врач из Онеги, проверяя на алкоголь, подменил пьяного на трезвого

Следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении врача, назначенного по совместительству в ГБУЗ «Онежская центральная районная больница», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, 16 декабря 2016 года вечером сотрудник колонии ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Онежскому району за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. При проведении медицинского освидетельствова
Узнав о данном факте, сотрудники ОГИБДД сообщили в Онежскую межрайонную прокуратуру, которой была проведена проверка. Благодаря вмешательству надзорного ведомства в больнице изъяли запись с камер наблюдения, на которой видно, что освидетельствова