Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Такие нынче времена. В Архангельской области прикрыли фиктивный детский сад

Аферу провернула жительницы города Мирного Татьяна Кондратенкова.

«Предприимчивая» девушка дала вывесила в соцсетях объявление об открытие частного детского сада со всем положенным для такого учреждения набором услуг. Для потенциальных потребителей был сформирован пакет сфальсифицированных документов, заключены договоры с тремя будущими клиентами.

К счастью, люди вовремя сообразили, что стали жертвами аферистки и обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Дело уже направлено в городской суд г. Мирный Плесецкого р-на.

Кстати, ранее та же «бизнес-леди» получила 59800 рублей за организацию свадьбы, которую она не провела.

P.S. Реакция общества:

- Что за город? Один собирает деньги на лечение несуществующей болезни для сына, другая детские сады открывает....

 

27 декабрь 13:14 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2016 (207)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)
Июль 2016 (213)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.