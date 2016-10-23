Такие нынче времена. В Архангельской области прикрыли фиктивный детский сад

Аферу провернула жительницы города Мирного Татьяна Кондратенкова.
«Предприимчивая» девушка дала вывесила в соцсетях объявление об открытие частного детского сада со всем положенным для такого учреждения набором услуг. Для потенциальных потребителей был сформирован пакет сфальсифицированных документов, заключены договоры с тремя будущими клиентами.
К счастью, люди вовремя сообразили, что стали жертвами аферистки и обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.
Дело уже направлено в городской суд г. Мирный Плесецкого р-на.
Кстати, ранее та же «бизнес-леди» получила 59800 рублей за организацию свадьбы, которую она не провела.
P.S. Реакция общества:
- Что за город? Один собирает деньги на лечение несуществующей болезни для сына, другая детские сады открывает....