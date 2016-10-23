Докурились. В Плесецком р-не в огне погиб ребенок

24 декабря 2016 года около 23 часов в частном деревянном доме в селе Конево произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 10-летнего мальчика. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 28-летняя мать ребенка с сожителем ушли в гости около 20 часов, оставив мальчика одного в доме. Очаг возгорания находился в туалете, где незадолго до ухода из дома курили взрослые.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и по результатам проверки принять процессуальное решение.