В Архангельске воюют с виноградом

Прокуратурой Архангельска проведена проверка на торговых складах по адресу улица Стрелковая д.19, корпус 2.
Установлено, что по указанному адресу предпринимателями Поповым А.В. и Рустамовым И.А.о. продается фруктовая и овощная продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, а именно виноград и томаты производства Республики Турция.
Кроме того, выявлено хранение и реализация предпринимателями овощей без маркировочного ярлыка.
По итогам проверки запрещенная к ввозу продукция массой 719 кг изъята и уничтожена, на продукцию без маркировки наложен арест.
Отметим, что каждое сообщение об уничтожении санкционных продуктов вызывает резкую негативную реакцию у северян. А тут виноград перед новогодними праздниками…