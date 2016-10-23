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Криминальный профбосс Савкин выслушал очередной приговор в свой адрес

На этот раз суд признал его виновным в присвоении и растрате.

По мнению следствия, Савкин в период с 2008 по 2011 год при пособничестве индивидуального предпринимателя и генерального директора ООО «Деловые услуги» Александровой похитил 2 миллиона рублей профсоюзных средств путем заключения с последней липовых договоров.

Приговором суда профсоюзному мафиози по совокупности наказаний, с учетом приговора Онежского городского суда от 31 октября, окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 3,2 миллиона рублей.

Примечательно, что общество уверено в виновности бывшего архангельского профбосса, называя профсоюзное движение в целом одним из самых коррумпированных в стране. В свою очередь Савкин в выступлениях в собственную защиту упирает на недоказанности совершенных им преступлений, не настаивая на своей невиновности.

22 декабрь 10:01 | : Происшествия

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