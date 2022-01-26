Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо

Продолжение, начало здесь.
16 тысяч грузовиков ворвались в канадскую политическую жизнь внезапно.
Кто они эти дальнобойщики, взорвавшие ситуацию на границе Оттавы и Квебека? Почему случилось так, что 40 километров перекрытой дороги канадскими грузовиками
привели не к раздражению общества, а, наоборот, вывели на улицы тысячи и тысячи простых канадцев с семьями?
Как могло случиться, что ужесточение мер борьбы с коронавирусом и введение налога на не вакцинированных «квебекчан» стало последней каплей канадского терпения?
Как случилось так, что власти Канады и сам 48 летний премьер Трюдо в одночасье потерял уважение и по существу сбежал в бункер, расположенный в неизвестном месте?
Давайте попробуем разобраться вместе.
С телевизионным интервью брата канадского премьера Джастина Трюдо (Justin Trudeau -Кайла Кемпера (Kyle Kemper) можно соглашаться или не соглашаться. Но то, что подобное интервью возможно заслуживает самой доброй оценки состояния гражданского общества в Канаде, уже непреложный факт, оцененный ведущими мировыми политологами либеральной ориентации. Я уже говорил вам, дорогие читатели ИА Руснорд, о присутствии премьера на хоккейном матче в честь 150-летия
Канады в декабре 2017 года вместе со своим сыном-подростком практически без охраны. На это тоже все обратили внимание.
Кайл Кемпер отвечает на вопросы о брате-премьере Джастине, который более 7 лет возглавляет столь далекую для нас страну кленового листа. Да, обыкновенный мальчик, потом театральный учитель, потом лидер партии либералов, потом премьер. Очень непростая это работа - возглавлять 38-миллионную страну, которая раскинулась на 10 млн квадратных километров и где проживает 140 наций. Канадская Арктика сделала страну номером один по плотности населения. Здесь Россия только вторая.
Мне хорошо запомнился момент торжественного вручения паспорта моей дочери в резиденции тогдашнего генерал-губернатора Джонсона - третьего лица в стране. Был ноябрь 2014 года, и Украина уже случилась. Канада, где проживает 1.7 млн выходцев из «незалежной» (4 процента населения) среагировала на эти события весьма и весьма жестко. Нет, русских продолжали принимать в граждане Канады, но «осадочек остался». Фото на память с Джонсоном, клятвенная речь с большим арабским акцентом новоявленного канадца-афганца о великой Канаде и ее великом синем паспорте, дающие такие возможности.
Все это было немножко забавно. Европейского вида дочь уступила афганскому хлопцу выступить «от имени и по поручению, хотя организаторы торжественного вечера, что уж скрывать, так хотели побольше европейского участия в благодарственных речах к ставшей теперь «родной Канаде». Канада стала моей второй страной, после Норвегии, где мне с 2008 года пришлось прожить лет 5. Вот почему чрезвычайно интересно понять последние события в стране кленового листа.
Канада - федеративное государство. А это значит, что 12 её территорий наделены реальной властью, реальными полномочиями и налоговой составляющей. Примерно 40 процентов налогов остается у территории, остальное идет в столицу Оттаву, занимающую только четвертое место по численности населения (чуть более миллиона) среди мегаполисов Канады.
Но пора вернуться к нашим событиям и пониманию личности премьера Трюдо. Театральный учитель, сын чрезвычайно популярного в свое время премьера Канады в 70-х годах прошлого столетия Пьера Трюдо - Джастин Трюдо вырос во франкоязычной среде. Трюдо-младший победил на выборах не в последнюю очередь благодаря огромной популярности своего отца Пьера, мирные инициативы которого принесли Канаде и Оттаве мировую известность. Один только факт, что 25 лет назад в 1996 году столицей стран Арктического совета стала Оттава говорит о многом. За несколько дней до канадского бунта «красавчик» Трюдо выступил в поддержку Украины. Вы понимаете, теперь почему. Но то, что сзади, в прямом смысле на «подтанцовках» стояли 3 красивые канадские девушки, удивило даже меня. Мне плохо представляется, чтобы за нашим Президентом при озвучивании важного заявления подтанцовывали красиво одетые в одинаковую форму девушки.
В этом весь Джастин, легковесный политический танцор, которого Канада до недавнего времени, если не боготворила, то вполне благожелательно принимала. И вот такое фиаско. Кайл в совсем недавнем интервью говорил не только о брате Джастине, но и мировой ситуации и пандемии в целом. «Пандемия сделала лидеров всех несамостоятельными». «Мой брат делает все правильно, но за всеми событиями стоят люди с триллионами долларов и с этим ничего поделать нельзя» - сказал в интервью «half-brother» премьера, у которых одна мама, но разные отцы.
Тракерам-дальнобойщикам на это было наплевать. Стоило Трюдо пересечь красную линию, отделяющую свободу от введения налога на непривитых граждан Канады — тут все и началось. Конец января и первая неделя февраля стали для Канады временем мирного, но решительного шествия тысяч канадцев. Политические «подтанцовки» премьера на фоне наступления на права трудящихся стали нетерпимыми. Трюдо «поплыл», когда стал говорить о решительной поддержке канадцев всех его «ковидных» действиях, явно выдавая желаемое за действительное. У нас это сплошь и рядом и все, снисходительно улыбаясь, прослушали недавно выступление о росте зарплаты. Но где -то, с кем-то, когда-то это, может, и происходит в отдельно взятом чиновничьем королевстве.
Но не там, где живут простые люди. Надо быть слепым, чтобы не видеть, как на глазах «худеет» потребительская корзина нашего среднего покупателя. Продавщица легендарного подмосковного (далеко не самого бедного региона) магазина «Магнит» Екатерина с большим огорчением поведала мне недавно, что никогда покупатели так ожесточенно не считали каждую копейку, забирая сдачу.
И что? Да ничего, сказано, что зарплата растет, значит так оно и есть. Сказано, что инфляция была около 10 процентов в прошлом году, значит и быть посему.
Джастин Трюдо, сказал, что канадцы его любят и поддерживают. Канадцы ответили перекрытием дорог и мирными шествиями против. Премьер удалился в неизвестном направлении и вернется ли он на свое место, большой вопрос. Давайте наблюдать за ситуацией дальше.
Владимир Харлов