Канадский Майдан. Из Оттавы в Архангельск, с любовью

С 29 января по сей день 06 февраля 2022 года тысячи канадцев участвуют в акции. Какой?
Давайте разбираться вместе…
Коронавирус пришел внезапно. Для всех Землян. Пришел и сразу всех нас заставил вспомнить слова из песни легендарного Стинга «How flagile we are» - Как же хрупок наш мир, и мы сами.
Далек от англомании, просто речь пойдет о влиянии «короны» на может быть самую свободную страну мира, страну безмятежных эмигрантов Канады. И поэтому без знания английского, а лучше бы еще со знанием французского — двумя государственными языками страны кленового листа только и можно рассказать читателям ИА Руснорд.
Что же буквально взорвало эту спокойную безмятежную страну североамериканского континента? Что могло вывести из равновесия канадское общество, эмоции которого раньше выплескивались через край разве что при наблюдении за своим любимым хоккеем?
Давайте говорить честно. Ни русские, ни канадцы ничего друг о друге не знают. Про хоккей, разве что. Заполонили ютубисты видео матчами о бесчисленных победах «наших» над ними в сериях с профессионалами. То 7:3, то 8:1. А то, что по итогами матчей было 5:6 не в нашу пользу, об этом не вспоминают. То, что 200 млн население играло против 25 млн тогда Канады? Зачем вспоминать, ведь играли «любители» Харламов, Третьяк, Мальцев, Якушев против «профессионалов»-драчунов Фила Экспозито, Уэйна Грецки и других.
Сказал же Николай Озеров что такой хоккей нам не нужен.
Вот только замирали улицы, когда на эти игры начали показывать с 1972 года. Думаете это не отражалось на наших отношениях?
Еще как. Болели за наших, гордились нашими, нашей красной машиной и отличными результатами. Канадское общество развивалось вместе с хоккеем. Искренне и открыто вручало нашим победителям награды и стоя аплодировало. Я был живым свидетелем легендарного матча в честь 150 Канады в декабре 2017 года, когда премьер Джастин Трюдо с одним из сыновей без всякой охраны наблюдал за матчем легендарной Монреаль Канадиенс и Оттавскими ястребами. Замечательное зрелище скажу я вам, когда с пылу с жару игроки дают секундные интервью по ходу матча, когда недавние забияки хоккеисты тут же пожимают друг другу руки, когда царит объективность, законопослушание на трибунов и музыка, флаги, фанфары. Нет ультра-патриота комментатора типа нашего красавца Губерниева , есть реальный взгляд на реальные события.
Канадских болельщиков не проведешь. И мой русский флаг никого не смутил. Ну помахал флагом и ладно. А каким еще флагом должен размахивать русский гость на канадском хоккее в Оттаве или Монреале на самом любимом мной молодёжном чемпионате мира ребят до 21 года, когда опыт задор молодость хоккейного мира сталкиваются в мирном поединке на канадской земле?
И каким еще флагом размахивать-то, американским, что ли?
Но пора вернуться и к популярному тогда премьеру и канадским «ковидным» событиям. Я уехал из Канады домой на последнем вагоне уходящего ковидного поезда. Безмятежная Канада быстро сорганизовалась. Применили меры полувоенного характера. Пошли вход обязательное вакцинирование, комендантский час, максимальный переход в онлайн режим.
Никто в Канаде не роптал. И не думал даже. Маски, значит носим все. Колемся, значит так нужно. Вакцинация должна стать всеобщей? Если это на пользу - действуем. Закрываем страну и проходим через недельный арантин через гостиницы, которые оплачивает либо приезжающий, либо государство. Это у кого как получится. При этом администрирование, любимое Грефовское словечко — на высоте. Полиция имеет все полномочия и штрафы за нарушение комендантского часа, даже за несанкционированный вынос мусора в 50 метров от вашего дома (80% канадцев живут в своих домах) начинаются от 6000 рублей нашими и выше.
Канада последний раз воевала в … 1812 году и противником был тот самый главный экономический и стратегический союзник сегодня - Соединенные Штаты Америки. Это только наивный русский читатель думает, что канадцы - это американцы. Захотите, изучите вопрос и поймете, что это совсем не так. Дошло же до нас наконец, что Украина -это не Россия.
Вот только цена их и нашего вопроса оказались совсем разными. Канадцы отстояли свою независимость в войне с США ценой в 250 жизней в том далеком 1812 году. Когда насмерть сошлись Александр Первый и Наполеон. Когда потери на одном только Бородинском поле составили не менее полумиллиона с русской и французской стороны.
В век 21 Канада и Россия вошли в разных измерениях. Мы остались военной супердержавой, Канада- сугубо мирная страна, подпискивающая США не из какой уж большой любви. Помнят тот 1812. Просто так проще: простить свой долг на вооружение и переложить его на американских братьев. Благо в Пентагоне ребята сидят не глупые и давно поняли, что на оружии можно получать немыслимые для гражданских отраслей прибыли.
Ничего не предвещало бури. Ни-че-го. Театральный учитель Трюдо-сын с небольшим перевесом снова победил на парламентских выборах в прошлом октябре и «либерасты» (как мы все-таки любим демократию) сформировали правительство. Канадский парламент - это место для дискуссий. Там никто не будет славить вождя, там просто правит большинство, которое утверждает правительство и премьер-министра.
Мы к этому, если придем, только после того, когда ностальгические люди СССР уйдут в небытие.
Лучше бы вместе с гимном, очередями, невыездными, монополизировавшие мнение в единственной партии КПСС. Ох, уж этот незабвенный Виктор Степанович. Что не начинаем создавать в обществе, все равно на выходе КПСС получается. И костюмчик одернут, и икоркой рыгнут, и преданно и туманно вдаль смотреть патриотически научились всякие саратовские ребята. А с пониманием истинной свободы и демократии? С этим придется повременить.
События на границе Квебека-Оттавы развивались стремительно. 29 января выдался солнечным и морозным. Выступление Премьер-министра на территории Квебека - тоже
франкоговорящая территория Канады - пошла дальше и объявила о введении налога на невакционированных.
И тут общество Канады взорвалось. Наполеон, когда узнал, что турки заключили мир с Россией в мае 1812 года, ударил по барабану ногой и воскликнул: «Какие же болваны управляют Турцией!». Наверное, можно вместо Наполеона поставить Трюдо и вместо Турции написать про Квебек… да простит мне многоуважаемый премьер этой попахивающей сепаратизмом территории.
В Канаде нет Алексиса Навального. Он не нужен. Есть мощное гражданское общество. Тракеры-дальнобойщики перекрыли дороги. 40 км дорог! В окружении симпатизирующих им тысяч канадцев. Перекрыли все мосты в Квебек и в Оттаву. Так все началось в морозный солнечный субботний день. Так продолжается до сих пор. Люди сказали: «Все, надоело. Устали от глупости. Пора».
И традиционное «фак» премьеру. Театральный учитель и по совместительству премьер Джастин Трюдо сбежал в бункер в неизвестном направлении. Канада, бункер, тысячи грузовиков на дороге, мирное шествие с канадскими флагами с требованием простым и понятным. Канадцы хотят свободы, которую у них попытались украсть.
С канадцами это не прокатит. О хронике событий, дорогой читатель Руснорда, напишу в следующих статьях.
Владимир Харлов, бывший Архангелогородец