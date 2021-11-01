Маленький воин воды*

* В 2021 году рассказ стал победителем творческого конкурса «Сказки о воде» (ГК Росводоканал) в возрастной категории от 5 до 7 лет.
- Максимка, лучше закрывай кран в ванной, после тебя все время капает!
- Да лааадно, мам... хорошо-хорошо, я понял, - и захлопнул входную дверь.
Что они с этой водой привязались, думал Максимка, сбегая по лестнице во двор, от нескольких капелек не убудет, вон сколько ее в кране. Он вообще считал, что взрослые застряли в своем времени, когда всего было мало.
Друзей во дворе не оказалось, и он отправился к ближайшей стройке, где часто тусовалась его компания. Вернее, стройка еще не начиналась, просто старый, давно расселенный дом обнесли забором перед тем, как сломать. Но тут вмешались какие-то общественники, доказывающие, что старая трехэтажка имеет чуть ли не историческое значение – во время войны в ее подвалах прятались подпольщики, выходившие наружу только ночью бить фашистов. Максимка этого не понимал, считая, что все вокруг должно быть новым и нарядным.
На стройке он тоже никого не нашел и собирался бежать к школьному стадиону… если бы не маленькая тень, показавшаяся из щели в фундаменте. Максимка стал искать глазами палку, зная, что в таких местах гуляют не только дружелюбные собаки. Нашел поувесистей, даже замахнулся грозно… и застыл.
Из щели выполз мальчик примерно его возраста. На этом сходство заканчивалось. Ровесник был похож на тень. Худой и очень бледный, лицо и руки как будто загримированы для съемок исторического фильма, одежда… скорее, лохмотья… из той же эпохи. В руках мальчик держал два закопченных котелка, очень похожих на те, что выставлены в их школьном музее.
- Немцы… немцы давно проходили? – спросил пришелец глухим, почти недетским голосом.
- Какие немцы?! С ними война кончилась… - Максимка сходу даже не смог подсчитать, сколько лет назад. Зато быстро сообразил, что перед ним попаданец, появившийся через разрез во времени. О таких он читал, все-таки был уже третьеклассником. А еще говорят, что фантастика!
Мальчик из прошлого тоже что-то такое понял. Или у него не было сил удивляться.
- У вас здесь какой год?
- 2021-й. А у вас… там?
- 42-й.
- Надо же! Ты воюешь?
- Я – воин воды, так меня в отряде называют. На акции не берут, говорят, еще маленький. Какой маленький… меня уже три раза чуть не поймали, но я шустрый. Понимаешь, без еды под землей куда ни шло, несколько дней держимся. А без воды никак, у нас раненые пить просят. Немцы-гады все коммуникации отрезали, трубы несколько месяцев сухие. Слушай, друг, принеси, а? Мне самому не дойти, ослабел.
Максимка подхватил котелки и сорвался. Мамы уже не было дома, вообще никого. Наполнил котелки, подумал и прихватил из ванной пятилитровую канистру – «отцу потом объясню, он поймет». Из холодильника побросал в пакет продукты, еще пожалел, что у него только две руки. Обратно шел не спеша, боясь расплескать ту, что в котелках.
Маленького воина воды он нашел на том же месте. Тот равнодушно посмотрел на еду:
- Нет, не возьму. Не донесу, ослаб. Слушай, у вас войны давно нет?
- Давно… с вашей больше и не было.
- Счастливые вы. Ну, покедова.
- Ты бы попил сейчас, поел, отдохнул…
- Ты что, раненые пить просят. Потом как-нибудь.
И маленькая тень, бережно подхватив драгоценную влагу, скрылась в разломе.
А Максимка стоял и, глотая слезы, думал, что не спросил, как по-настоящему зовут его нового друга, не рассказал ему, когда закончится их проклятая война. Потом спохватился и опрометью кинулся домой. Проверять, хорошо ли закрыл кран в ванной...
Максим Черток, 7 лет, Архангельск (редактор – папа)