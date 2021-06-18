Ильфу-Петрову не снилось. Новорусский «Бендер»… и это только «Начало»

Не знаю, как для вас, а для меня Остап Бендер – герой моего детства. Тогда я много и часто болел, а у родителей была привычка (не самая лучшая) читать сопливому чадо то, что интересно им самим.
Они хохотали, и я хохотал.
У этой дилогии Ильфа – Петрова особая магия. В каждой части самым положительным героем оказывается… матёрый рецидивист. Не на фоне таких же, как он, преступных элементов, но ответработников, многие из которых даже члены ВКП(б). Тот самый минимум вольнодумства, что советская власть могла позволить своим простым гражданам. Которые ещё не научились читать между строк.
Впрочем, ушлые сатирики в критике «отдельных недостатков» не поднимались выше определённого, возможно, заранее оговорённого уровня (не зря же их курировал ещё более ушлый Валентин Катаев). Как в более позднем «Фитиле», где главными объектами насмешек становились завмаги, сантехники ЖЭКа и тёщи.
Но ведь читалось взахлёб! А уж смотрелось…
Главные советские киноБендеры – Сергей Юрский, Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов. На любой вкус, для тех, кто потоньше в восприятие, безусловно первый. Про российские варианты – Сергей Крылов и Олег Меньшиков – даже вспоминать не хочется (к слову, во всё мировом кинематографе было 18 экранных Бендеров). Но на этом история не заканчивается.
Два года назад Архангельск возбудила новость – у нас будут снимать очередной телевариант «12 стульев». Одно имя исполнителя главной роли вводило в ступор и предполагало вопрос «а на фига». На фига дядя за 50 с лицом серийного телеубийцы будет играть элегантного мошенника, которому, судя по роману, не исполнилось и 30-ти?!
Слава богу, проект почил вбозе по независящим от коронавируса причинам. Но была в сценарии одна изюминка, о которой мне поведал член той съёмочной группы. А именно – почему Ося так гнобил Кису, буквально втаптывая в грязь, и почему задрот дворянского происхождения чуть не отправил своего партнёра по поиску бриллиантов мадам Петуховой на тот свет. Уж точно не из-за жадности…
Просто этому Бендеру снился один и тот же сон. Он, мальчиком, идёт с папой – турецкоподданным (евреи действительно имели такую возможность, чтобы не быть призванными в ряды армии российской империи) по южному городу. Папу сбивает насмерть экипаж, спешащий в ночной шалман с певичками. Сидевший в нём барин откупается от городового, а сыну в качестве компенсации бросает серебряный рубль, который тот всю оставшуюся жизнь носит на шейном шнурке.
Барином был Ипполит Матвеевич Воробьянинов, кутивший в те дни на приданое дочери мадам Петуховой (в книге есть на то ссылка). И убивал Киса Осю бритвой по горлу, чтобы самому избежать мучительной смерти, понимая, что месть такого человека будет страшна. Пазл сложился… просто авторы литературного первоисточника этим не заморачивались.
Свою версию как из интеллигентных еврейских мальчиков вырастают отпетые мошенники, предложили создатели «Бендер. Начало». Их вариант – во всём виновата генетика. Ну и позднее воспитание, конечно.
В некоем мифическом южном городке Светлогорске (ассоциация с книжным «Черноморском», не правда ли?), от которого за версту тянет одессщиной, способный музыкант и артист всяческих оригинальных жанров Ося Задунайский по воле непростой постреволюционной судьбы принимает участие во всяких криминальных разборках. В которые его втягивает одна, но благородная цель – узнать имя своего биологического отца.
Коим оказывается вор, мошенник, а также обладатель прочих преступных профессий Ибрагим Бендер. И таки его находит!
Тут надо сделать паузу. Авторы сценария нещадно используют даже не линии, а намёки на знаменитый роман «12 стульев», не говоря уже о прямых цитатах из него. По их замыслу, подобный приём должен буквально вдавить от смеха зрителя в кресло кинозала. Но будем объективны. Похождениями Великого комбинатора зачитывались те, кому сейчас за 40 и более, ибо это было, пожалуй, единственное разрешённое авантюрное чтиво с советскими реалиями. Поколению 90-х и выше уже не интересно и не смешно, они в жизни видели сюжеты покруче (тот же Мавроди).
Папа, конечно, берёт под крыло потерянного птенца и приглашает его к участию в авантюре века – поиску «жезла российской империи». Что преподносит Бендера-старшего отнюдь не с лучшей стороны – подвергать родную кровинушку смертельной опасности с учётом реалий того жестокого времени. При этом на протяжении всего фильма пытается стукнуть сынка каменюкой по кумполу, чтобы одному улизнуть с богатой добычей. Та ещё генетика была у Оси, даже удивительно, что в итоге из него вырос, пусть и аферист, но чтущий уголовный кодекс.
Далее следует каскад приключений. Всё, что любит простой зритель – перестрелки как у Гая Ричи, кровища как у Тарантино, мордобой как у Рэдлера, адюльтером как у Лайна и пр. И никакого изящества комбинаций, чем так подкупал первоисточник.
Конечно, «вишенка на торте» здесь – Безруков в роли отца. Сыгравший… как всегда – «Саша Белый» в интерьерах и обстоятельствах прошлого. Эх, этот бы Бендер да 17 лет назад, когда саундтрек «Бригады» звучал из каждого второго мобильника, кассовый успех обеспечен! Опоздали… к стареющей звезде нулевых сейчас такое же раздражение как к Меньшикову или Куценко, они давно не преподносят никаких актёрских сюрпризов. А уж бесконечно вылетающий из его уст кино-эвфемизм «Ёперный театр» вряд ли уйдёт в народ, как когда-то «Ёшкин кот» («Любовь и голуби»).
И очень много жестокости. Камера упивается резанием бритвой рук (сложные внутренние отношения в семье легендарного Миши Япончика). Что вполне соответствовало эклектике чёрных комедий Родригеса, а здесь лишь повод поставить ограничительный значок «18+».
Как и сцена, где 19-летний байстрюк из приморского города, близкий к творческим кругам красавчик Ося Задунайский впервые становится мужчиной (в понятном, надеюсь, смысле). И это в то время, когда большинство мужского половозрелого населения страны или полегло на полях Первой мировой, или занято в разборках Гражданской? В каком чулане держала его мама?! Позвольте вам не поверить. Тем более что плюсов к образу будущего многоженца, «любимца домохозяек и даже одно женщины зубного техника», этот штрих биографии не добавил ни на йоту.
А ещё вопиющая небрежность в деталях костюмов, интерьеров, реквизита, которая режет глаза более-менее искушённому зрителю. Что отчасти простительно сериалам, а «Бендер» изначально задуман именно в этом формате, но ужасно смотрится на большом экране.
Но есть у картины один безусловный плюс, впрочем, не новый для современного российского кинематографа. Все политические силы того смутного времени показаны абсолютными сволочами и садистами – красные, белые, зелёные. А то мы не знали… такова реальность любой гражданской войны. Другое дело, как об этом рассказать, данное зрелище совсем не располагает к серьёзным раздумьям на исторические темы.
К слову, первая часть новой «бендерианы» с треском провалилась в прокате даже в наше ковидное время малокартинья. Что является стоп-сигналом для потенциальных покупателей с федеральных телеканалов. Подобное было с михалковской эпопеей «Утомлённые солнцем» (вторая и третья части), но там ситуацию спас «патриотический заказ». А в «Бендере» какой может быть заказ? Разве что от отдела по борьбе с бандитизмом, если таковой до сих пор существует. И то вряд ли.
Можно одним глазом посмотреть с дивана. Но своим сыновьям я этого не посоветую. Ради надежды, что их когда-нибудь заинтересует любимая книга моего детства.
Но это тоже вряд ли.
Леонид Черток