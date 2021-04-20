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Куда идёшь, молодёжь? Комментарий к выпускным экзаменам и арестам чиновников

Архангельское общество шокировали крупные уголовные неприятности у чиновников мэрии Архангельска. Сообщения появлялись буквально одно за другим (подробности на нашем сайте). Особая примета – каждый имел отношение к муниципальной земле и недвижимости, по мнению многих, это самая коррупционноёмкая сфера на государевой службе.

Реакция того самого общества? Предсказуемая. «Кто следующий?», «Почему не всех?» «Когда уже начнут расстреливать как в Китае?» - наиболее частые реплики в соцсетях и на интернет-форумах.

То есть, ещё до выводов следствия люди уверены, что чиновники воруют. По определению. Типа – там больше делать нечего.

Можете не сомневаться, эта тема вчера обсуждалась за ужином во многих семьях. В том числе, в присутствии детей. И далеко не в первый раз. Но вряд ли кто-то из домашних процитировал слова руководителей областной администрации или мэрии города о неприятии коррупционной деятельности во всех её проявлениях – на госслужбу должны идти только честные люди.

Миф о том, что чиновники как сыр в масле катаются, разрушен давно. Разве что, в первом эшелоне власти, но и там люди, побывавшие до этого в бизнесе, говорят, что их доходы резко упали. Зачем идут? Власть тоже имеет привлекательные стороны, кто пробовал, тот знает. Нижнем же и среднем звеньям может польститься стабильностью, особенно в наши времена перманентных кризисов – по одному желанию хозяина-самодура тебя никто не уволит. Плюс социальная защищённость, полная медстраховка, оплачиваемая дорога в отпуск, надежда на получение муниципальной жилплощади в наём, в перспективе служебная машина и пр.

Только в наше капиталистическое время всё это бьётся деньгами, которые вы заработаете в бизнесе гораздо быстрее, чем поднимаясь по карьерной лестнице на госслужбе. Риск прогореть, говорите? А когда рисковать, как не в молодости?!

Но вот, что показал опрос, проведённый изданием «АиФ Архангельск» среди поморских выпускников средних учебных заведений. Большинство из них мечтает о госслужбе, с таким прицелом и выбирают дальнейшее образование. Они в курсе, что на нижних позициях в мэрии областной столицы будут получать вряд ли больше двадцати тысяч в месяц, и ещё неизвестно, как дальше сложится? Уверен, что да, об этом не раз писалось и не только мной. Молодые люди с самого начала ищут себе тихую гавань, нам об этом когда-то говорили студенты последнего курса САФУ, мечтающие устроиться в пресс-службу и коротать жизнь в составлении релизов? Тогда становится страшно за обороноспособность страны, если её потенциальные защитники с младых ногтей такие осторожные.

Почему-то уверен, что дело в другом. Эти подросшие дети наслушались досужих разговоров на домашних кухнях и считают, что все чиновники не живут на одну зарплату – что-нибудь слева да обломится. Спасибо вам, родители, за такие коррупционные кадры!

Несколько лет назад сотрудники архангельской мэрии мне жаловались на дефицит молодых кадров именно из-за низких зарплат. Плюс такой пример (информация 2017-го года) - управляющий (например, по госзакупкам) с окладом в 35 000 за любое нарушение может быть подвергнут штрафу до 50 000. «Ох, это же насыщенный бульон для коррупции», - возмущался тогда автор этих строк. «Но при этом любой разговор о повышении зарплат муниципалам в обществе воспринимается в штыки, мол, зажрались мы», - услышал в ответ.

Теперь, исходя из упомянутого выше опроса, проблем с кадрами там быть не должно. Только совсем не радостно от этого.

Кстати, среди особо непопулярных профессий у выпускников архангельских школ значатся «медработник» и «сварщик».

Первая позиция напрочь разрушает пропагандистский миф периода пандемии коронавируса о росте престижа белого халата. Дети ушлые, понимают, что высокие зарплаты исчезнут вместе с новизной этой китайской заразы, а вот риск жизни останется.

Во втором случае, опять же по мнению автора, нежелание заниматься тяжёлым физическим трудом, хотя именно профессия сварщика практически гарантирует хорошие деньги, и что особенно ценно, не только у себя на родине – даже переучиваться не придётся. А ведь, казалось, совсем недавно моя архангельская приятельница, услышав от своего сына – «мама, я поступил на факультет политологии и пиара, ты гордишься мной?», с доброй грустью ему ответила – «лучше бы ты учился на сварщика, я была бы более спокойна за твоё будущее».

Продвинутая какая (казалось бы). Вот меня когда-то родня не пустила в повара. Красочно описала, как по ночам буду торговать в подворотне мясом, вынесенным с ресторанной кухни. Время было советское, всё соответствовало той действительности, картинка такого будущего мне совсем не понравилась.

Теперь подобное отношение к госслужащим, снова спасибо родителям! И сочувствие к следователям – их ударная работа ещё впереди…

Леонид Черток

08 июнь 17:32 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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