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В мэрии Архангельска задержан директор департамента

Это Эдуард Болтенков, руководитель департамента имущественных связей.

Судя по всему, его задержание имеет прямое отношение к уголовному делу, возбужденному в отношении ио директора департамента градостроительства и главного архитектора города Александры Юницыной.

Впрочем, по информации редакции, эта чиновница пока на свободе, но, возможно, уже дает показания.

Напомним, Юницыну подозревают в отказе выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию бизнесмену Сазонову без соответствующих данному решению мотивов.

О Болтенкове известно: родился в 1972 году в Донецке. Имеет два высших образования, окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» в 1997 году, а также Институт экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит» – в 2002 году. Начинал карьеру в финансовых структурах.  С 2005 по 2010 год занимал должности заместителя начальника отдела регистрации прав на недвижимость, консультанта-государственного регистратора сектора регистрации ипотеки и долевого участия в строительстве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по АО и НАО. С 2010 по 2019 год работал в Агентстве по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области заместителем руководителя агентства — начальником отдела управления земельными участками города, заместителем министра — начальником отдела администрирования, аналитической и претензионной работы в Министерстве имущественных отношений Поморья.

Наши наблюдатели обращают внимание на то, что все связанное с землей и строительством является зоной повышенного риска для чиновников, однако…

Руководители исполнительной власти региона, в частности, Александр Цыбульский и Ваге Петросян, не раз говорили, что мошенникам и взяточникам здесь не место. Несмотря на связи, звания и былые заслуги. На госслужбе должны состоять только честные люди.

07 июнь 12:46 | : Происшествия / Скандалы

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