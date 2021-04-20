У Болтенкова был сегодня последний рабочий день

Новость сегодняшнего дня: задержан и доставлен в следственный изолятор директор департамента муниципального имущества администрации Архангельска Эдуард Болтенков. Ему инкриминируется получение взятки в «значительных размерах».
Начальник пресс службы мэрии областной столицы Ирина Буйновская подтвердила, что на рабочем месте чиновника производились обыски, изъятие документов и другие следственные действия.
«Болтенков написал заявление об уходе, сегодня был его последний рабочий день. В свою очередь, администрация города заинтересована в искоренении любых проявлений коррупционной направленности».
Ранее о неприятии коррупции в чиновничьей среде заявили в областной администрации.
Наши наблюдатели, искушенные в подобных делах, утверждают, что заявление «по собственному» от Болтенкова фактически означает признание собственной вины.