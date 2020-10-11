"Для чего пришел на землю Спаситель?". Рождественское слово митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в ночь на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
- Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, со светлым и спасительным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — вся вселенная, небо и земля радуются пришествию в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Звезды и свет, люди и ангелы, все сегодня ликовствуют и радуются о Господе и Спасителе нашем!
Сегодня мы слышали евангельское чтение о том, как из далекой восточной страны шли в Вифлеем ведомые звездою волхвы для того, чтобы поклониться Спасителю мира. Мы с вами вчера читали Евангелие о том, как ангелы Божии воспели песнь «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение». Эту песнь ангельскую услышали пастухи, которые пасли стада возле пещеры, где родился Спаситель мира, им нужно было совершить всего несколько шагов, чтобы поклониться Рожденному Христу Спасителю. А мудрые цари, как их называют святые отцы, проделали большой путь, чтобы встретиться со Христом. Так бывает и в нашей жизни: человек, который прост сердцем, принимает заповеди Христа и идет за Господом, а тот человек, который имеет очень хорошее образование, зачастую должен пройти огромный путь, чтобы встретиться со Христом, уверовать в Него и поклониться Ему.
Для чего же пришел на землю Спаситель мира? Для того, чтобы сделать нас всех здоровыми, счастливыми? Конечно же, нет. Христос пришел на землю для того, чтобы спасти человека. Это было предрчено в Тайне Святой Троицы. В книге Бытия мы читаем о том, что семя жены сотрет главую змия. Настал сакраментальный долгожданный момент, когда пришел Спаситель, чтобы спасти падшее человеческое естество.
В некоторых народах есть обычай полагать перед младенцем некоторые вещи и смотреть, к чему он потянется. Полагают, к примеру, книгу, четки, крест и хлеб. Если бы вещи положили перед Богомладенцем Христом, Он бы, наверное, потянулся за молотком и гвоздями. Потому что Он знал, ради чего пришел в этот мир. Он пришел для того, чтобы быть распятым на Кресте и пролить Свою Живоносную Кровь, очистив нас от первородного греха. Все церковные праздники связаны между собой, они установлены для спасения человеческого естества и находятся в единой цепочке. Рождество связано с Крещением, Крещение связано с выходом на проповедь Христа Спасителя, а затем Крестные Страдания и Пасха, Светлое Христово Воскресение и Вознесение на Небеса. Всё было предсказано пророками, для чего Богомладенец Христос пришел в этот мир.
Сегодня перенесемся мысленно в вифлеемскую пещеру, поклонимся Спасителю мира вместе с пастырями и волхвами. Славные цари принесли Богомладенцу, как мы сегодня слышали у евангелиста Матфея, злато, смирну и ладан. Ладан как Богу, злато как царю и смирну как человеку. Что же мы принесем Рожденному Христу? Принесем Ему нашу веру, надежду и любовь. Сегодня мы с вами слышали послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призывает свою всероссийскую многомиллионную паству не оставаться в стороне от тех, кто сегодня по старости, немощи или болезни не может прийти в святой храм для того, чтобы разделить с нами светлый праздник Рождества Христова. Понесем им свет Родившегося Богомладенца Христа, поделимся с ними радостью о Христе Спасителе. Совершим дела милосердия, о которых говорит апостол, что вера без добрых дел мертва.
В сегодняшний день снова и снова всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником Рождества Христова. Пусть Богомладенец Христос благословит каждого человека, который стремится к Нему и желает спасти свою бессмертную душу. Пусть свет Вифлеемской звезды, который воссиял более двух тысяч лет назад, озаряет наш жизненный путь, чтобы мы никогда не заблудились в ночи греховной, но всегда для нас светил свет Христа, Спасителя мира!
(по материалам Архангельской епархии)
(фото Николая Гернета)