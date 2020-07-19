Новая концессия от «РВК-Архангельск»: Что она принесет городу

Старые водоочистные сооружения, которые раньше принадлежали Соломбальскому ЦБК, получат новую жизнь.
Сейчас Центральные очистные сооружения канализации Архангельска находятся на балансе города. Но денег для того, чтобы их содержать, не говоря уже о реконструкции и модернизации, у города нет. И в ближайшем будущем не предвидится.
Выход из ситуации – привлечение частного инвестора, заинтересованного в развитии системы водоочистки и водоотведения столицы Поморья. Такой инвестор есть – он уже два года эффективно работает в Архангельске, вкладывая серьезные средства в строительство и модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Речь об «РВК-Архангельск», дочерней структуре федеральной группы компаний «Росводоканал», который в 2018 году «подхватил» МУП «Водоканал», закрыл его долги, по сути, реанимировав его и обеспечив город бесперебойным водоснабжением.
Логично, что очистные сооружения канализационных стоков должны встроиться в единую систему – и работать на город. Тем более, что сегодня трубами канализации «РВК-Архангельск» управляет только до… ввода в ЦОВСК. Вот это уже совсем нелогично.
Каким должен быт путь такого слияния? Концессия – единственно верный путь, по которому сегодня может и должен пойти город. И по которому уже пошли 7 российских городов. И выиграли. Например, в Воронеже, куда «Росводоканал» пришел в 2012 году, уже модернизированы очистные сооружения, канализационно-насосные станции, водонапорные станции. Наши депутаты Гордумы, буквально на днях вернувшиеся из ознакомительной поездки по приглашению ООО «РВК-Воронеж», были не просто впечатлены – потрясены.
Так, Дмитрий Акишев, председатель комиссии по городскому хозяйству, рассказывая коллегам-депутатам об увиденном на объектах РВК в Воронеже, сказал прямо: «Нашим очистным сооружениям такое не снилось!»
Кстати, противники концессии обычно не находятся, что ответить, когда им приводят такой аргумент: концессия – это реальный рычаг воздействия города на концессионера. Во всех смыслах этого слова.
10 декабря в повестке дня сессии Архангельской городской Думы вопрос о согласовании концессионного соглашения стоит 8 пунктом. Докладывать по нему будет исполнительный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев. Многие помнят его совсем в недавнем прошлом на посту министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области как человека принципиального, целеустремленного и волевого, умеющего принимать управленческие решения. Если Поташев принял предложение возглавить архангельский филиал «Росводоканала», прогарантировал решение своим авторитетом - это весомый аргумент в пользу дальнейшего динамичного развития предприятия и выполнения поставленных задач.
Предварительно – на расширенном заседании депутатских комиссий – Поташев уже рассказал об основных положениях будущей концессии. Честно обозначил, что представляют из себя очистные сооружения сегодня, сколько они еще смогут хоть как-то работать, определил первоочередные цели, необходимый объем финансирования и – результат, который получит Архангельск по итогам реализации всего проекта.
Итак, очистные сооружения СЦБК – те самые Центральные водоочистные сооружения, которые были построены с 1973 по 1979 годы, сегодня полностью выработали себя: 100% взятых проб не соответствуют нормам ПДК. Специалисты считают, что эксплуатация сооружений и оборудования очистных сооружений в их нынешнем состоянии несет потенциальную УГРОЗУ ЭКОЛОГИИ РЕГИОНА в случае возникновения аварийной ситуации…
Плата МУП «Водоканал» за негативное воздействие на окружающую среду, в 2018 году составляла 48,5 млн рублей, в 2019 – 55 млн, в 2020-м эта сумма прогнозируется от 59 до 209 млн рублей. Последние цифры – с учетом повышающего коэффициента, принятого постановлением Правительства РФ от 24.01.20 №39.
Таким образом, городской бюджет сегодня только ТЕРЯЕТ, таща на себе очистные сооружения канализации. В то время, как все понимают, что эти средства было бы правильно использовать на другие цели.
Что готов сделать «Росводоканал» в лице «РВК-Архангельск» для того, чтобы спасти экологию города и сделать его комфортным для жизни?
Разработана инвестпрограмма, которая рассчитана до 2066 года и оценивается в сумме 12 млрд 854 млн рублей. В ближайшей перспективе – до 2034 года – инвестор готов вложить порядка 3,5 млрд рублей в реконструкцию оборудования, влияющего на очистку сточных вод. И свести долю проб, не соответствующих нормативам, к нулю. К 2039 году концессионер обещает полностью завершить все мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования, участвующего в очистке. Речь идет о реконструкции механической и биологической очистки сточных вод, а также в создание комплекса возобновляемой энергетики. Иными словами, Центральные очистные сооружения станут отвечать всем современным техническим требованиям.
Судьба концессии – в руках каждого из 30 депутатов Городской Думы, кому жители Архангельска доверили защищать свои интересы. Часть из них, как это уже было, будут уводить дискуссию в политическую плоскость, зарабатывая на этом популистские очки… Но большинство народных избранников способно к взвешенному и объективному анализу, и, голосуя, будут думать о будущем города и его жителей.
СПРАВКА:
Первое концессионное соглашение ООО «РВК-Архангельск» и МО «Город Архангельск» было заключено 9 октября 2018 года сроком на 49 лет – до 2066 года. Объем инвестиций в системы центрального водоснабжения и водоотведения составляет 12,6 млрд рублей в ценах 2018 года (34,8 млрд – в текущих ценах).
В 2019 году производственная программа ООО «РВК-Центр» позволила:
В рамках реализации инвестпрограммы-2019 сделано следующее:
По инвестиционной программе 2019 года выполнено мероприятий на сумму 699,6 млн рублей, в том числе:
Производственная программа 2020 года за 10 месяцев позволила:
Общая сумма фактических затрат на выполнение производственной программы составляет 78,6 млн рублей, планируется к освоению 102,3 млн рублей.
В 2020 году в рамках реализации инвестиционной программы РВК сделано еще больше:
Инвестпрограммой-2020 определены ключевые мероприятия, из которых выполнены следующие:
Объем средств, затрачиваемых на реализацию инвестпрограммы-2020 составит 882,7 млн рублей, в том числе: