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Четвертый кандидат на пост мэра Архангельска – Сергей Юрковский

Сегодня Сергей Юрковский подал документы для участия в конкурсе на пост градоначальника Архангельска. Об этом редакции рассказал сам заявитель.

Это его вторая попытка, после первой неудачной он долго оспаривал правомочность Игоря Годзиша занимать эту должность.

На сегодня Юрковский – четвертый кандидат. Ранее документы подали городской депутат Михаил Федотов, блогер Михаил Шишов и советник архангельского мэра Дмитрий Морев. Наблюдатели считают, что главные сюрпризы стоит ожидать в последние дни подачи документов (29 сентября).

О кандидате:

       Юрковский Сергей Михайлович,  родился 2 апреля 1964 года в городе Донецке (Республика Украина).

      В 1981 году окончил 10 классов Киевского суворовского военного училища.

      С 1981 по 1985 годы обучался в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище имени Верховного Совета Украинской ССР, по окончании которого было присвоено воинское звание «лейтенант». Гражданская специальность по диплому – инженер по эксплуатации и ремонту колесных и гусеничных машин.

      С 1985 по 1987 год проходил службу на командных должностях Высших курсов МВД СССР (г.Ташкент, в/ч 5375), где занимался подготовкой иностранных военных специалистов, в том числе, для Республики Афганистан, пройдя последовательно три командных должности.

      С августа 1987 года по август 1988 года очно обучался на Высших курсах военной контрразведки КГБ СССР, ныне Институт ФСБ России. (г.Новосибирск).

      По окончании учебного заведения в период с 1988 по 2000 годы проходил службу в Особом отделе КГБ СССР по Ленинградскому военному округу, Управлении ФСБ России по Северному флоту.

      С 1984 по 1991 год был членом Коммунистической партии Советского Союза, с 1989 по 1991 годы исполнял обязанности секретаря партийной организации Особого отдела КГБ СССР по 77 дивизии на не освобожденной основе.

      Зимой 1995 года в составе отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота принимал участие в штурме города Грозный. Указом Президента России награжден медалью «За отвагу». Участник боевых действий.

      В 1996 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «юрист».

      В 2000 году в результате организационно-штатных мероприятий уволен из органов безопасности. За время службы в Отделе ФСБ России по Беломорской военно-морской базе (г.Северодвинск) запомнился разработкой, выявлением и пресечением действовавшей в период с 1992 по 1999 годы группы командиров воинских частей и предпринимателей, похищавших бюджетные средства, выделенные на денежное довольствие военнослужащих и ремонт боевых кораблей,  армейское топливо, одних только эпизодов преступной деятельности которой было выявлено и задокументировано более 60. Расследование последнего реализованного дела продолжалось с 1999 года - момента ареста всех членов группы до 2003 года. Всего за годы службы в ФСБ привлечено к уголовной ответственности более 40 лиц, большей частью военнослужащих, совершивших преступления в составе групп похищавших оружие, боеприпасы. Технику, денежные средства и даже ордена с боевых знамен воинских частей.

       С 2000 по 2001 годы работал в должности консультанта руководителя Контрольно-ревизионного управления по Архангельской области Министерства финансов Российской Федерации.

        С 2001 по 2003 годы проходил службу в должности начальника оперативной службы Управления налоговой полиции по Архангельской области Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, в период работы которой были возбуждены уголовные дела в отношении многих известных предпринимателей, которых приходилось воспитывать в духе действовавшего на тот период законодательства - «заплати налоги и спи спокойно».

      С 2003  по 2015 годы проходил службу в должности заместителя начальника Регионального управления по Архангельской области Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации.

      В 2015 году по истечении предельного возраста нахождения на службе уволен в отставку из органов наркоконтроля. «Полковник полиции» в отставке.

     С января 2016 года по декабрь 2018 года работал в должности заместителя директора Арктического морского института имени капитана В.И. Воронина по воспитательной работе и безопасности. О том, как работал, могут сказать родители курсантов обучавшихся в этот период.

     Разведен. Имею дочь, внука и внучку.

     Позиция как будущего Главы города:

    -реализация государственной политики на территории города Архангельска;

    -равноудаление местных торгово-финансовых групп от влияния на руководство муниципальной власти;

      -изменение действующего на данный момент принципа «Архангельск, как территория для развития бизнеса  отдельных предпринимателей» на «Развитие бизнеса как основа для развития города»;

      -реализация существующего запроса населения города о создании комфортных условий для проживания.

        Известен тем, что не согласен был с мнением Губернатора Орлова о том, что конкурсной комиссией должна быть представлена только одна кандидатура для рассмотрения депутатами Архгордумы, а также указал депутатам на необходимость соблюдения действующего федерального законодательства  в части разработки муниципальных правовых актов, где должно быть соблюдены четкие требования в  формулировках Положения о порядке проведения конкурса, исключающие такие противоречащие федеральному законодательству фразы, как «члены конкурсной комиссии представляют  кандидата (кандидатов) для назначения на должность Главы муниципального образования, хотя в федеральном законодательстве предусмотрен иной порядок - избрание, не говоря уже о том, что как можно назначать на одну должность нескольких кандидатов. При этом избрание главы города предусматривает альтернативность выбора, чего у наших депутатов не было, как и не было возможности ознакомиться с программами кандидатов ввиду введения их в заблуждение некоторыми депутатами Гордумы, утверждавшими о том, что кандидаты отказались давать разрешение на их публикацию.

          Даже Президент РФ в целях возможности выбора областными депутатами вносит всегда 3 кандидатуры на рассмотрение  для рассмотрения на должность Главы региона, как это, например, было в том же Ненецком автономном округе в сентябре 2020 года.

         Юрковский не замечен в лоббировании интересов или в принадлежности ни к одной финансово-промышленной группе города, всегда имеет собственное мнение и позицию.  

25 сентябрь 15:41 | : Горячая тема / Политика

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