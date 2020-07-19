Очистные на Сульфате. Как не привести Архангельск к экологической катастрофе

Накануне на нашем сайте появилась статья о проблемах с канализационно-насосной станцией на Сульфате, которая не принимает стоки и находится в собственности у некой компании (материал здесь: http://rusnord.ru/politic/48693-irina-chirkova-doma-na-ulice-ilicha-pozor-sulfata.html). Это еще один, но не единственный пример большой проблемы в нашем городе – стратегический объект городского хозяйства находятся в руках предпринимателя, который фактически не подчиняется никому, может принять собственное решение остановить такой важный объект, отключить его. Это просто нонсенс, нарушение всех возможных норм безопасности системы жизнеобеспечения. Выпадение важных единиц (в частности, КНС или ВНС) из общей цепочки ставит под угрозу всю систему управления водопроводно-канализационным хозяйством Архангельска. О последствиях говорить излишне, они перед глазами – на ул. Ильича 2/1. И это только цветочки…
Стоки с локальных канализационных станций всех районов нашего города идут на центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК), которые также расположены в Северном округе. С середины августа в СМИ регулярно писали о том, что они в очень плохом состоянии, нужна реконструкция. Как обычно, тема опять «сошла на нет». Сегодня ими управляет МУП «Водоканал». Справедливо пишут, что это стратегический объект для города и его жителей, также печально известный тем, что его модернизация так и не состоялась, но решения, что с ними будет дальше, пока так и нет. Центральные очистные сооружения канализации начали проектироваться в Архангельске в начале 70-х годов XX века. В 1976 году была запущена первая очередь. Сегодня в приёмные камеры цеха «Биологической очистки промышленных стоков» (БОПС) стекаются стоки со всего города – от Маймаксы до Варавино-Фактории.
Суточный объём, так называемая «пропускная способность», оценивается в 110 тысяч кубометров сточных вод которые приходят по сетям канализации. В среднем ЦОСК принимает за сутки 70-80 тысяч. В период паводка пик может доходить до 115-120 тысяч, то есть такие объемы реально несут риск аварии. Тогда очистные встанут и неочищенная сточная вода будет сбрасываться напрямую мелкие речки, а оттуда, в Северную Двину.
За 50 лет с момента постройки очистные не знали модернизации производства. Да, были многочисленные планы, но сначала не успели – страна распалась. Затем, в суровые 90-ые просто не до того было. А потом уже и СЦБК развалился, а вкладывать денежки в сомнительную собственность, которая еще непонятно кому принадлежит (на тот момент была дележка очистных между владельцами СЦБК и городскими властями) – никто не станет.
На основании технического отчета, выполненного в 2018 году, эксперты дали неутешительное заключение:
- основная часть оборудования определена, как участвующая в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна.
- оборудование комплекса очистных сооружений не обеспечивает достаточную степень очистки, определенную СанПин. На строительных конструкциях наблюдается разрушение бетона, на зданиях повсеместная деструкция кирпичной кладки стен.
Вывод звучал как приговор: дальнейшая эксплуатация очистных сооружений способна привести к полному физическому износу комплекса и повышению вероятности возникновения экологической катастрофы в будущем.
Что же сегодня представляют из себя архангельские очистные? Это морально и физически устаревшие технологии очистки воды, часть оборудования не работает или выведена из строя. Да оно и понятно. Очистные на Сульфате принадлежат МУПу, а лишних денег в городском бюджете на дорогостоящую модернизацию нет. По сути говоря, их нужно практически строить заново.
В июне 2019 года территорию Центральных очистных сооружений канализации посетили архангельские депутаты городской думы. Они нашли оборудование в плачевном состоянии. Один из руководителей так оценил удручающую картину сегодняшнего дня: «Очистные сооружения «Водоканала» были построены порядка 50 лет назад, и, соответственно, последние лет 20-30 лет ими фактически никто не занимался. Поэтому их состояние сегодня не вызывает восторга. Фактически оно находится на грани аварийного, поэтому необходимо принимать меры по исправлению данной ситуации. Сегодня нужно говорить о реконструкции очистных сооружений, потому что тот объём стоков, который Архангельск сегодня производит, текущие мощности просто не могут переработать. Необходима модернизация оборудования, чтобы усовершенствовать процесс и улучшить экологическую обстановку в регионе». Конечно, 150 млн, выделенные МУПу картины не изменят. А делать уже надо, не только разговаривать.
Если картина не изменится в ближайшее время, город на Двине рискует получит экологическую катастрофу похлеще Норильска с его розливом топлива. Ведь если очистные встанут, а сточные воды попадут в главную водную артерию Поморья, то есть в городской водозабор, то …. Впрочем, выводы каждый сделает для себя сам. А мы надеемся, что, наконец, необходимые инвестиции будут найдены, а решения – приняты.